Es ist noch zu früh, um alle (tiefroten) Zahlen zu kennen. Aber eines ist klar: Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wird die Stadt Garbsen sehr viel Geld kosten. Allein die entgangenen Einnahmen bei den Vorauszahlungen der Gewerbesteuer schätzen die Verantwortlichen jetzt schon auf etwa 1,5 Millionen Euro. Dazu bleiben etwa Gebühren für die Kinderbetreuung in den Kitas und für den Unterricht in der Musikschule aus, während die Kosten für das Personal weiter bezahlt werden.

Städte sind auf Geld angewiesen

Deshalb ist Garbsen nach Ansicht der Politiker auf Hilfe angewiesen. Die soll vom Land Niedersachsen und vom Bund kommen. An die soll sich daher eine Resolution richten, also eine gemeinsame Aufforderung der Ratsmitglieder. Jeweils einen Vorschlag dazu haben jetzt die SPD und die CDU/FDP-Gruppe vorgelegt. Letztere fordern unter anderem, die Städte und Gemeinden „für das Jahr 2020 von der Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage zu befreien“. Außerdem regen sie an, ein Förderprogramm für kommunale Investitionen aufzulegen und die Fristen für Fördermittel „unbürokratisch und sinnvoll zu verlängern“.

Auf einen Punkt legt die CDU/FDP-Gruppe besonders viel Wert: Garbsen soll nicht dafür bestraft werden, dass Rat und Verwaltung in den vergangenen Jahren kontinuierlich vernünftig gewirtschaftet haben, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hartmut Büttner. „Wir haben die Schulden von 1974 bis heute von 64 auf etwa 3,5 Millionen Euro reduziert“, sagt Büttner. Zudem seien jahrelang ausgeglichene Haushalte vorgelegt und sogar Rücklagen gebildet worden. Das könne nicht jede Kommune – auch in der Region Hannover – von sich behaupten.

CDU fordert Pro-Kopf-Zuweisung

Das dürfe bei einem eventuellen Corona-Rettungspaket aber keinesfalls zu Nachteilen führen, fordert Büttner. Deshalb setzt sich die CDU/FDP-Gruppe für eine sogenannte Pro-Kopf-Zuweisung ein. Was das bedeutet steht im Entwurf für die Resolution: „Die Höhe der Zuweisungen muss allen Kommunen unabhängig von ihrem Schuldenstand zugute kommen.“

Trotz aller Unsicherheiten in der Krise gibt es auch beruhigende Nachrichten. So versicherte CDU-Ratsherr Helmut Busjahn nach Rücksprache mit der Verwaltungsspitze, dass alle beschlossenen Bauprojekte in Garbsen wie geplant ausgeführt werden sollen. Das gelte insbesondere für die Schulen – und nicht nur für den 80 Millionen Euro teuren Neubau der IGS Garbsen. „Auch die Investitionen an den anderen durch die Krise gebeutelten Schulen sind nicht in Gefahr.“

Karsten Vogel (SPD, Mitte) setzt sich für einen Rettungsschirm für Kommunen in der Corona-Krise ein. Quelle: Gerko Naumann

Die SPD in Garbsen hatte noch vor der CDU/FDP-Gruppe eine ähnliche Resolution entworfen. Darin fordert die Partei ebenfalls einen Rettungsschirm für die Städte und Gemeinden. „Die Kommunen sind die erste Adresse, wenn es darum geht, sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu organisieren“, teilt der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel mit. Damit das auch in Zukunft so sein kann, sei ein zusätzliches finanzielles Engagement von Bund und Ländern nötig.

Für die Politiker der CDU/FDP-Gruppe geht es in den nächsten Wochen darum, eine gemeinsame Position mit den Ratsmitgliedern der anderen Fraktionen zu finden. „Eine solche Resolution ergibt nur Sinn, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen“, sagt Büttner.

Von Gerko Naumann