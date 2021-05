Altgarbsen

Statt für das Frühjahr ruft die SPD-Abteilung Altgarbsen/Garbsen-Mitte erst für den August zum Saubermachen in der Garbsener Schweiz auf. Wegen der aktuell noch geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Partei das traditionelle Waldfegen auf den 7. August verschoben. „Die Vorsicht ermahnt uns doch, im Moment darauf zu verzichten, 20 oder mehr Mitwirkende zu einer koordinierten Aktion zusammenzurufen“, so der Abteilungsvorsitzende Wilfried Aick.

Die Abteilung setzt darauf, dass im Zuge weiterer Corona-Lockerungen im August ein unbeschwertes Aufräumen möglich sein wird. Laut Aick würden gerade viele Menschen Zeit in der Natur und auch im Wald verbringen. Das Müllsammeln sei also wichtiger denn je. Auch SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano wird an der Aktion teilnehmen.

Von Linda Tonn