Garbsen

Er ist ein Mitmachkalender, ein Hingucker und ein Stück Fototapete aus Garbsen: Die Jahresübersicht im Posterformat, initiiert von der SPD Garbsen, zeigt zwölf Motive aus den Garbsener Stadtteilen. Die SPD-Abteilung lässt seit dem Jahr 2000 jährlich bis zu 2000 Exemplare drucken und verteilt sie kostenlos. Vorstandsmitglied Hans-Werner Blume, selbst erfahrener Hobbyfotograf, betreut die Gestaltung und den Fotowettbewerb für den Kalender seit vielen Jahren.

Nun ist der Posterkalender im Eingangsbereich des Rathauses wieder erhältlich: zu den üblichen Öffnungszeiten und in den zwei Formaten A0 und A3. Interessierte können ihn auch donnerstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Bürgerbüro des Rathauses bekommen. „Wir haben in diesem Jahr etwas weniger Exemplare gedruckt“, sagt Blume, „300 große und 500 kleine.“

Fotos des SPD-Kalenders zeigen ein Stück Garbsener Stadtgeschichte

In diesem Jahr zeigt der Kalender unter anderem die die Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen Erika Böker. Die ehemalige SPD-Ratsfrau war im Juli 2021 gestorben. Auch das Foto einer Schulklasse aus der Stadt Agnam im Senegal ist auf dem Poster zu finden. „Für Agnam haben viele Garbsener Bürgerinnen und Bürger Spenden gesammelt, die über die Partnerstadt Hérouville St. Clair weitergegeben worden sind“, berichtet Blume.

Er betreut die Gestaltung des Posterkalenders seit mehr als zwei Jahrzehnten: Hans-Werner Blume, Vorstandsmitglied der SPD Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Weitere Fotos erinnern an den Auftritt des Kinder- und Jugendvarietés Träumer, Tänzer und Artisten beim 50. Geburtstag der IGS Garbsen oder an einen sonnigen Wintertag am Blauen See. Ein weiteres Bild zeigt ein Exponat des Bildhauerworkshops für das Denkmal „Zeit-Sprung“ in Meyenfeld, ein weiteres die Ausstellung „Art for Nature“ der Kulturnetzwerks Garbsen bei der Umweltmesse bei Möbel Hesse.

Die Bilder der Posterkalender sind damit auch ein Stück Fotogeschichte der Stadt. Alle bisher erschienenen Jahresübersichten seit dem Jahr 2000 hatte die SPD Garbsen 2019 dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Astrid und Ralph Wecks zeigen Fotoausstellung

Blume plant, den Posterkalender im nächsten Jahr wieder mit einem Fotowettbewerb zu verbinden. „Das ist in diesem Jahr pandemiebedingt leider nicht möglich gewesen“, so der SPD-Politiker. Wer weder ins Rathaus oder zum Bürgerbüro kommen kann, kann sich bei Hans-Werner Blume per E-Mail an hwblume@gmx.de wenden.

Von Jutta Grätz