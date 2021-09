Garbsen

Karsten Vogel bleibt Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Garbsen. Der 64-Jährige aus Meyenfeld ist von den Mitgliedern bei deren konstituierender Sitzung im Ratssaal einstimmig im Amt bestätigt worden. Bei der Kommunalwahl hatte die SPD einen Sitz im Rat verloren, bleibt aber weiterhin stärkste Fraktion mit 15 Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Außerdem stellt die Partei mit Claudio Provenzano den neuen Bürgermeister. Er hatte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen seinen CDU-Mitbewerber Björn Tegtmeier durchgesetzt.

Vogel verspricht sachorientierte Politik

Einen Gegenkandidaten zu Vogel, der seit 2011 Fraktionsvorsitzender ist, gab es nicht. Die Wahl gilt für die Hälfte der jetzt beginnenden Wahlperiode, also für zweieinhalb Jahre. Vogel bedankte sich für das Vertrauen und kündigte an, „weiter mit großem Engagement im Sinne der Bürgerinnen und Bürger für die Stadt Garbsen eine allein sachorientierte Politik zu vertreten.“ Die SPD wolle auch in den Ortsräten ihren Anspruch auf die Funktionen der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister erheben, sagte der 64-Jährige. Bisher waren alle vier Ortsräte von CDU-Männern angeführt worden.

Zum Fraktionsvorstand gehören außer Vogel auch der Garbsener SPD-Parteivorsitzende und Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff sowie Marlies Jasiniok, Gudrun Roggenkamp, Martin Fochler und Norbert Gehrke.

Von Gerko Naumann