Die SPD in Garbsen hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie für oder gegen eine mögliche Abwahl des Stadtbaurats Frank Hauke stimmen wird. Die hatte Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) in einem Schreiben gefordert und dabei von einer „unerträglichen Situation“ im Rathaus gesprochen. Die hätte sogar zur Folge, dass sich Mitarbeiter wegbewerben und wichtige Bauprojekte nicht vorankommen.

SPD hat noch Fragen an Bürgermeister

Deshalb stand das Thema bei der Fraktionssitzung der SPD am Montagabend auch ganz oben auf der Liste, sagt der Vorsitzende Karsten Vogel. Allerdings seien noch viele Fragen offen. „Deshalb haben wir den Bürgermeister zu unserer nächsten Sitzung eingeladen, um über die Thematik zu diskutieren“, so Vogel. Grahl hatte in seinem Schreiben von sich aus angeboten, den Ratspolitikern Fragen zur Lage im Rathaus zu beantworten.

Dreiviertel des Rates müssen zustimmen

Für eine mögliche Abwahl Haukes wird die Haltung der SPD in Garbsen ganz entscheidend sein. Der Gesetzgeber hat für ein solches Prozedere hohe Hürden vorgesehen. Dreiviertel der 43 Ratsmitglieder in Garbsen (dazu zählt auch Grahl selbst) müssen sich dafür aussprechen – das sind 33 Politiker. Bisher hat nur der Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe, Heinrich Dannenbrink, öffentlich angekündigt, dass seine Fraktion für eine Abwahl sei.

