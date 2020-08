Osterwald

Überraschend gut hat die Verlegung des Trainingsbetriebs ins Freie beim SV Wacker Osterwald bislang geklappt. Und nach den Sommerferien gibt es die Chance, wieder die Sporthallen nutzen zu dürfen. Damit ist der Vorstand ziemlich zuversichtlich, was das sportliche Geschehen im Verein angeht.

„Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Michael Koch. Der Vorsitzende des SV Wacker sitzt auf einer Bank vor der Vereinskneipe Wacker Klause. Ein kühles Getränk vom Pächter der Gastronomie am Sportplatz gibt es derzeit nicht, denn der hat Betriebsferien. Wie auch der überwiegende Teil der zehn Sparten des Vereins. Aber vor einigen Tagen noch, sagt Koch, sei es ein toller Anblick gewesen, dort auf der Rasenfläche. Bis zu 120 Sportler unterschiedlicher Sparten hätten gleichzeitig trainiert. „Und die Musik von den Zumba-Mädels schallte über den ganzen Platz.“

Einigen Austritten stehen keine Eintritte gegenüber

Das ist ein Teil des „blauen Auges“: dass mit Ausnahme der Tischtennis- und Basketballspieler alle Gruppen ihr Training nach draußen verlagern konnten. Und das auch taten. So hat sich nicht bewahrheitet, was Koch zu Beginn des Lockdowns befürchtete, dass nämlich viele Mitgliedschaften gekündigt würden. So sind es nur einige wenige geworden. „Natürliche Fluktuation“ nennt der Vorsitzende das. Die habe es allerdings in diesem Jahr nur in eine Richtung gegeben. Den Austritten standen keine Eintritte gegenüber.

Wäre es anders gekommen, dann müsste der Verein nun um seine Finanzen bangen – wie auch um sein großes Projekt, die Sanierung des Kunstrasenplatzes. So aber konnten Koch und Schatzmeister Achim Weske getrost den Vertrag unterzeichnen. Von der großen Summe von rund 340.000 Euro muss der SV 50.000 Euro aufbringen. Mitte August wird mit dem Bau begonnen, vier Wochen später soll der Platz fertig sein.

Training geht nach den Ferien in Hallen weiter

Hoffnung macht den beiden Männern auch, dass die Sporthallen nun wieder genutzt werden dürfen. „Mit Ausnahme von Jiu-Jitsu und Zumba überschreitet keine unserer Gruppen die zulässige maximale Anzahl von 30 Personen“, sagt Koch. Also wird der Trainingsbetrieb nach der Sommerpause einigermaßen konstant wieder aufgenommen.

In das Klagen nahezu aller Sportvereine stimmen in diesem Zusammenhang auch die beiden Männer ein: Die Hallenzeiten, die sie zugeteilt bekommen, genügten nicht für das, was sie eigentlich an sportlicher Betätigung anbieten möchten. Das Angebot eines jungen Mannes, eine Jugend-Basketballmannschaft zu gründen, musste Koch aus diesem Grund gerade ablehnen.

Nun hofft Koch, dass es bei dem „blauen Auge“ für den Verein bleibt. Wie hart die Folgen der Krise den Club wirklich treffen, fügt Weske hinzu, werde sich im Herbst und Winter zeigen. Sollte es dann wieder ähnliche Beschränkungen geben und zu diesen Jahreszeiten kaum die Chance auf Training im Freien bestehen, dann sehe er schwarz für den Verein.

Von Beate Ney-Janßen