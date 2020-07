Osterwald

Beim SV Wacker Osterwald haben 83 Teilnehmer erfolgreich die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Wegen der Corona-Krise und der dafür geltenden Regeln nahmen sie ihre Urkunden und Abzeichen auf dem Sportplatz im Freien vom Vereinsvorsitzenden Michael Koch und Garbsens Bürgermeister Christian Grahl entgegen.

47 Erwachsene sowie 29 Kinder und Jugendliche haben ihr Sportabzeichen bekommen. Außerdem wurden sieben Abzeichen für Menschen mit Handicap und vier an Familien vergeben. Die meisten Sportabzeichen insgesamt haben Hermann Brune mit 57 und Winfried Helm mit 56 erreicht. Ältester Teilnehmer war Gerd Seifried mit 84 Jahren. Als jüngste Teilnehmer waren die Siebenjährigen Alina und Ben Levi mit dabei. Von 61 Vereinen in der Region lag der SV Wacker in der Statistik an 19. Stelle.

Anzeige

„Durch die Lockerungen können wir in den Sommerferien wieder mit der Abnahme der Sportabzeichen für 2020 beginnen“, teilte Sportabzeichen-Beauftragter Thorsten Lange mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Anke Lütjens