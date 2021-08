Osterwald

Ist es Keramik oder Papier? Sind es Farbschichten oder dreidimensionale Strukturen? „Objekt mit Fransen“ hat die Osterwalder Künstlerin Sabine Thatje-Körber ihre Materialcollage aus Acrylfarben und – ja, es sind Pappstreifen – genannt und ist damit für den Kunstpreis Deutschland 2021 nominiert worden. Mehr als 500 Werke von Kunstschaffenden aus 39 Nationen waren für den Wettbewerb eingereicht worden, 49 Bilder und Objekte sind nominiert. Der Kunstpreis, der seit 2019 jährlich von der Galerie Depelmann in Langenhagen vergeben wird, ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Die Organisation und Beratung hat der international bekannte Künstler und Kunstdozent Timm Ulrichs übernommen.

Es ist ein ebenso kraftvolles wie poetisches Werk, mit dem sich Thatje-Körber für den Kunstpreis bewirbt. Und es reizt geradezu, genau hinzuschauen. Streifen in zartem Salbeigrün und Grau winden sich, fast wie gewebt und eng an eng, vertikal nach oben und enden quasi im Nirgendwo. Im Zentrum des Bildes kontrastiert dazu ein horizontales rosafarbenes Band. Es sprüht vor Lebendigkeit, winzig kleine Farbtupfer scheinen wie Blumen daraus zu wachsen. Ist es ein Weg?

Eigenes Atelier in Osterwald

Ob Pappe, Reste von Ölfarben oder sogar Mund-Nasen-Masken, wie in anderen Werken: „Materialien sind meine Inspiration“, sagt die Künstlerin. „Ich liebe es, alltägliche Materialien in ungewohnte neue ästhetische Zusammenhänge zu stellen.“

Sie habe sich unglaublich gefreut über die Nominierung. „Das ist eine große Wertschätzung für meine bisherige künstlerische Arbeit, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.“ Die freischaffende Künstlerin, Jahrgang 1962, arbeitet in einem eigenen Atelier an der Hauptstraße 150. Dort malt Thatje-Körber mal intuitiv und abstrakt, mal zu einem bestimmten Thema. Und mal koordiniert sie selbst Ausstellungen wie kürzlich die Wanderausstellung „getragen-tragen-ertragen“ eines Künstlerinnenkollektivs in Wunstorf oder die Jona-Ausstellung in der Garbsener Willehadi-Kirche.

Objekt mit Maske: Sabine Thatje-Körber hat sich von auch von Mund-Nasen-Schutz zu neuen Kunstwerken inspirieren lassen. Quelle: Jutta Grätz

Preisvergabe am 31. Oktober

Bis Mitte September entscheidet die Jury über die drei Sieger in den Kategorien Gemälde, Skulptur und Fotografie/Digitale Kunst. Zu den Juroren zählen Kunsthistorikerin Frauke Engel aus Hannover, Künstlerin Siva Fröhlich aus Hamburg, Galerist Thorsten Heinze aus Berlin, Kulturhistoriker und Künstler Bernd Lindner sowie Holger Grimm, Kunsthistoriker aus Hannover. Die Preisvergabe findet am 31. Oktober in der Galerie Depelmann statt. Dort sollen die nominierten Werke auch ausgestellt werden.

Von Jutta Grätz