Auf der Horst

Die Stadt hält an ihren Plänen für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Hallenbads am Planetenring fest – und zwar auch ohne zu wissen, in welcher Höhe die Renovierungen gefördert werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor. Die Stadt Garbsen habe fristgerecht einen Förderantrag für das Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten im Programmjahr 2021 gestellt, heißt es darin. Das niedersächsische Bauministerium übernimmt demzufolge bis zu 90 Prozent der Ausgaben.

Rund sieben Millionen Euro soll die Renovierung von Duschen, Umkleiden, Sanitäranlagen, Fliesen, Oberflächen, Decken und Technik kosten. Allerdings liegt die Gesamtfördersumme nur bei 3,5 Millionen Euro. Bauvorhaben, die über dieser Summe liegen, können Angaben des Fördergebers zufolge nicht unterstützt werden, weil eine Förderung von 90 Prozent der Kosten nicht möglich ist. Die Stadt Garbsen muss also mit einer deutlich geringeren Förderquote rechnen und diese auch akzeptieren. Das hat zur Folge, dass der Eigenanteil an den Kosten steigt. Darüber muss der Rat nun in seiner Sitzung am 1. März beraten.

60.000 Besucher jährlich

Das aus den Siebzigerjahren stammende Schwimmbad zählte vor der Pandemie jährlich mehr als 60.000 Besucher und Besucherinnen – darunter Schülerinnen und Schüler, Familien und Freizeitsportlerinnen und -sportler. Auch einige Vereine trainieren in dem Bad. Immer wieder ist diskutiert worden, ob sich der Betrieb auch weiterhin rentiert. SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano hält an dem Bad fest. Immer weniger Kinder könnten heutzutage schwimmen, sagt er. Schon aus diesem Grund sei ein Hallenbad in Auf der Horst wichtig. Im Dezember 2020 hatte sich der Rat der Stadt Garbsen für die Sanierung des Schwimmbads ausgesprochen.

Von Linda Tonn