Garbsen-Mitte

Unter dem Motto „ Fontane 200“ feiern Berlin und Brandenburg in diesem Jahr den 200. Geburtstag des Schriftsteller Theodor Fontane – auch in Garbsen wird eine Veranstaltung angeboten. Am Donnerstag, 21. November, präsentiert der Berliner Schauspieler Alexander G. Schäfer um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Rathausplatz ein humorvolles Fontane-Programm. Der Vorverkauf hat begonnen.

Schäfer – Schauspieler, Kabarettist, Autor, Regisseur und Moderator – liest aus Fontanes Werk, den autobiografischen Schriften und Briefen. Karten kosten 8 Euro, an der Abendkasse 10, und sind ab sofort in der Stadtbibliothek unter Telefon (05131) 707170 erhältlich.

Von Anke Lütjens