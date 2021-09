Schloß Ricklingen

Was lange währt, wird endlich gut: Das gilt in jedem Fall für den Weg zwischen Buschriede und Voigtstraße in Schloß Ricklingen. Seit vielen Jahren immer wieder hatten Bürgerinnen und Bürger gefordert, die arg in Mitleidenschaft gezogene Verbindung zur Turnhalle zu sanieren. Nicht zuletzt der inzwischen verstorbene Franz Wollny hatte sich für eine Erneuerung starkgemacht. Nun hat die Stadt die rund 110.000 Euro teure Sanierung abgeschlossen.

Ein Bild der Vergangenheit: Solche Pfützen werden sich auf dem Weg zur Turnhalle künftig nicht mehr bilden, die Rutschgefahr in diesem Bereich ist laut Stadt entschärft. Quelle: Stadt Garbsen

Zuletzt appellierten die Schloß Ricklinger im vergangenen Jahr bei der Veranstaltung „Bürgermeister vor Ort“ an Christian Grahl, ihren Wunsch zu erfüllen. Seit Ende Mai dann war der Weg für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Dabei wurden nach Abbruch der alten Asphaltdecke auf rund 200 Quadratmetern neues Betonpflaster verlegt und der Zugang zur Turnhalle angepasst. Die Stadt entfernte zudem wild gewachsene Wurzelstrünke und legte ein Versickerungssystem an. Im weiteren Verlauf sanierten und verbreiterten die Arbeiter auf rund 400 Quadratmetern den bestehenden Weg in Form einer wassergebundenen Decke.

Rampe statt Treppe: Nun können auch bewegungseingeschränkte Menschen die Wegverbindung zwischen Buschriede und Voigtstraße in Schloß Ricklingen nutzen. Quelle: Stadt Garbsen

Barrierefreie Rampe und Beleuchtung

„Im Bereich der Turnhalle und an den Tennisplätzen konnte das Wasser nach Regen nicht gut abfließen, und es entstanden immer wieder große Pfützen – besonders im Winter war das unkomfortabel“, sagt Simon Bauermeister, Leiter der Abteilung für Stadtgrün und Friedhöfe. Die Rutschgefahr in diesem Bereich sei nun entschärft. Zum Abschluss der Arbeiten hat die Stadt eine rund 15 Meter lange, barrierefreie Rampe mit Geländern installiert.

„Auch die Beleuchtung entlang des Weges haben wir gleich mit erneuert“, so Bauermeister weiter. Diese sei sogar insektenfreundlich – ebenso wie der 170 Meter lange Wegeabschnitt mit seiner wassergebundenen Decke statt einer kompletten Versiegelung. So können Insekten den Weg besser von einem Grün zum anderen überqueren, erläutert Bauermeister.

Die flexible Decke sei zudem baumschonender und gerade über Baumwurzeln von den Folgekosten her deutlich günstiger, da sie sich immer wieder selbst anpassen kann. Bis sich die jetzt noch frische Decke endgültig setzt, werde es allerdings noch einige Zeit dauern, Mehrfaches Nachwalzen ist bis dahin nötig.

Von Gert Deppe