Schloß Ricklingen

Schloß Ricklingen steht am Wochenende vom 30. August bis zum 1. September ganz im Zeichen des Ernte- und Schützenfests. Vorher ermittelt der Schützenverein des Leinedorfes die Könige in sechs Disziplinen: Es geht um die Würde als Mini-, Kinder-, Jugend-, Bürger-, Schützen- und Seniorenkönig. Die Wettkämpfe dafür werden bereits vom 15. bis 17. August ausgetragen.

Kinder schießen mit dem Lasergewehr

Am Wettbewerb um den Minikönig können alle Kinder aus Schloß Ricklingen im Alter von sieben bis neun Jahren teilnehmen. Die Jungen und Mädchen treten mit dem Lasergewehr an. Auch die Teilnehmer im Alter von zehn bis 15 Jahren, die um die Würde des Kinderkönigs wetteifern, schießen mit dem Lasergewehr. Am Wettbewerb um den Titel des Jugendkönigs können nur Mitglieder des Schützenvereins Schloß Ricklingen antreten. Er richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Geschossen wird mit dem Luftgewehr. Alle Anwärter um diese Titel können am Donnerstag, 15. August, von 18 bis 19.30 Uhr und am Sonnabend, 17. August, von 11 bis 13.30 Uhr ins Schützenhaus an der Karl-Prendel-Straße kommen.

Proklamation am 17. August

Um den Titel des Bürgerkönigs können alle Schloß Ricklinger wetteifern, die älter als 16 Jahre alt sind. Geschossen wird mit dem Luftgewehr. Den Schützenkönig und auch den Seniorenkönig ermitteln die Vereinsmitglieder unter sich. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, für den Seniorenkönig mindestens 60 Jahre alt. Die Wettbewerbe werden am Donnerstag, 15. August, von 19.30 bis 21.30 Uhr, am Freitag, 16. August, von 20 bis 22 Uhr sowie am Sonnabend, 17. August, von 11 bis 13.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr ausgerichtet.

Ihre neuen Majestäten küren die Schloß Ricklinger bei der Proklamation am Sonnabend, 17. August, ab 19 Uhr im Schützenhaus.

Von Jutta Grätz