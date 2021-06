Schloß Ricklingen

Das ist eine Premiere für Schloß Ricklingen: Die Bürgerinnen und Bürger des Leinedorfes sind erstmals eingeladen, sich an einem Dorfflohmarkt zu beteiligen – und auch über die lange Trödelmeile quer durch den Ort zu bummeln. Die Stadt Garbsen hat die schon länger geplante Aktion für Sonntag, 27. Juni, nun genehmigt. „Mehr als 60 Stände werden von 11 bis 17 Uhr im gesamten Dorf aufgebaut sein“, sagt Bernd Walter, der den Dorfflohmarkt gemeinsam mit Ramona Kölling und Nicole Ottstadt organisiert.

Jeder der Stände erhält Luftballons zur besseren Orientierung. Und die Besucher können an den Ständen auf Grundstücken, Hofeinfahrten oder in Gärten stöbern. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.

„Wir freuen uns sehr über die erste große Veranstaltung im Dorf seit Beginn der Corona-Pandemie“, sagt Walter. Ein Teil der Erlöse des Flohmarkts sollen an die Familie des unheilbar an Muskelschwund erkrankten siebenjährigen Claas aus Garbsen gehen. An einzelnen Ständen werden ebenfalls Spendendosen aufgestellt. „Diese große Beteiligung ist auch ein starkes Zeichen für die Dorfgemeinschaft“, so die Organisatoren.

Von Jutta Grätz