In ihrer Bewerbung für den Regionswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft wollen die Schloß Ricklinger mehrere Aspekte des Ortes hervorheben. Grundlage ist der 2016 erstellte Dorfentwicklungsplan.

Eines der wichtigsten Anliegen ist der Wunsch nach einer Dorfmitte. Insbesondere der Platz rund um die Barockkirche könnte künftig neues Zentrum des Dorfes werden – als Treffpunkt für Schloß Ricklinger und auswärtige Besucher wie Radwanderer oder als Bühne für Veranstaltungen.

Außerdem fehle ein Treffpunkt für Jugendliche, das hätten junge Erwachsene bei den Treffen zum Regionswettbewerb wiederholt kritisiert, sagt Hans-Peter Wendorff. Der Skateplatz am Pfarrkamp biete zwar viele Freizeitmöglichkeiten, aber keinen Raum, den Jugendliche auch bei schlechtem Wetter nutzen könnten. „Wir erhoffen uns zudem vom Projekt Kidsspot der mobilen Jugendarbeit in den Osterferien in Schloß Ricklingen einige Impulse.“

Wichtiger sozialer Treffpunkt sei auch der Edeka-Markt von Cord Kappe an der Großen Rehre, so Wendorff. „Ein Nahversorger ist lebenswichtig für einen so kleinen Ort“, sagt er, „für Ältere, aber auch für junge Familien.“

Mit dem Mehrgenerationenplatz zwischen Buschriede und Voigtstraße haben die Schloß Ricklinger vor einigen Jahren bereits einen Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen. Der Platz liegt in der Nähe der Sportanlagen.

Ein weiteres Projekt, das mit dem Wettbewerb Fahrt aufnehmen soll, ist die Renaturierung eines alten Arms der Leine, des sogenannten Büh im Nordwesten des Dorfes. Das Büh führe nach zwei sehr trockenen Sommern derzeit kaum Wasser und wächst mit Schilf zu. Der Verein für Dorfentwicklung möchte die Artenvielfalt dort fördern. Dafür arbeitet er mit dem Nabu und den Garbsener Humanisten zusammen. Die wollen inmitten des geplanten Bestattungshains einen Andachtsplatz mit Blick auf den Büh bauen.