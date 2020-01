Schloß Ricklingen

Für Manuela und Thomas Schröder muss es sich anfühlen wie ein Déjà-Vu: Im September 2016 hatten die Schloß Ricklinger gemeinsam mit Nachbarn Unterschriften gegen ein geplantes Wohnbaugebiet in der Leineaue gesammelt. Insgesamt 147 kamen damals zusammen. Das Vorhaben wurde schließlich von der Politik abgelehnt.

„Und jetzt ist das Thema auf einmal wieder auf dem Tisch“, sagt Thomas Schröder. Überrascht sei er gewesen, als der Beschluss für eine Bebauung auf der Tagesordnung des Ortsrats Horst auftauchte. Die Stadt will am südwestlichen Ortsrand ein neues Wohngebiet entwickeln. Unweit der Leine sollen Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen, so schlägt es die Stadtverwaltung vor.

Anwohner sammeln Unterschriften

Innerhalb weniger Tage haben die Schröders ihre Nachbarn am Lönsweg gegen das Vorhaben mobilisiert: Als Interessengemeinschaft Lönsweg sind sie mit Unterschriftenlisten von Haus zu Haus gezogen und haben an Ständen vor dem Supermarkt und dem Bäcker über das geplante Baugebiet informiert. Dieses Mal sind knapp 270 Unterschriften zusammengekommen.

„Zersiedlung vermeiden“ ist auf dem Bogen zu lesen, den die Anwohner verteilt haben. Sie bringen viele Gründe vor, warum neue Wohnhäuser gerade in diesem Bereich des Ortes keine gute Idee sind: Die Fläche liege unmittelbar am Hochwassergebiet. Tritt die Leine – wie etwa im Sommer 2017 – über die Ufer, lägen die Grundstücke nur etwa 50 Meter vom Wasser entfernt.

Außerdem tummelten sich auf dem Areal Weißstörche und andere seltene Vogelarten. Die Schröders haben von ihrem Esstisch aus die Fläche im Blick. „27 Störche habe ich im vergangenen Jahr beobachten können“, erzählt Manuela Schröder. „Das war schon außergewöhnlich.“ Und dann seien da auch noch die Altlasten im Boden, die bereits in einem Kataster der Stadt Garbsen auftauchten, sagt Thomas Schröder. Auch dieser Bereich liege im geplanten Baugebiet.

Das Hochwasser im Sommer 2017 reichte bis an das geplante Baufeld (ockerfarbene Fläche) heran. Quelle: Thomas Dorn

Viele Fragen an den Ortsrat

Man dürfe nicht eins der schönsten Randgebiete von Schloß Ricklingen bebauen – darin sind sich viele Dorfbewohner einig. Und so bot sich auch dem Ortsrat Horst bei seiner Sitzung im Restaurant Mykonos ein außergewöhnliches Bild, als in der Einwohnerfragestunde sämtliche Arme der rund 60 Zuschauer in die Höhe schnellten.

Ob der Storch nicht schützenswert sei? Was für den Hochwasserschutz getan werde? Und warum plötzlich alle in Gutachten festgehaltenen Aussagen zu Schloß Ricklingen nichts mehr Wert seien? Die Anwohner hatten viele Fragen.

Tatsächlich nennt der Landschaftsplan der Stadt Garbsen von 2018 die Leineaue ein „Biotop mit hoher Bedeutung“ und weist auf das Vorkommen vieler schützenswerter Tiere hin. Und auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept von 2016 (ISEK) kommt zu dem Schluss, dass die „prägenden Ortsränder von Schloß Ricklingen“ von der Siedlungsentwicklung freizuhalten seien.

Stadt muss Wohnraum schaffen

„Die Nachfrage an Wohnraum in Garbsen ist groß“, sagte Thomas Henrici vom Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung. Eine Entwicklung im Inneren des Stadtteils sei nicht mehr möglich. Fünf bis sechs Anfragen nach Einfamilienhäusern gingen täglich im Rathaus ein, sagt Jürgen Stoffregen, der Leiter des Fachbereichs. Seitdem 2016 die Fläche abgelehnt wurde habe sich der Wohnungsmarkt verändert. „Diese Bedarfe können durch die Fläche am Lönsweg gedeckt werden.“

Dirk Perschel, Leiter des Bereich Bauberatung, bat die Schloß Ricklinger dem Projekt eine Chance zu geben. „Wir stehen am Anfang eines Aufstellungsbeschlusses, danach werden eingehendere Prüfungen durchgeführt – auch zum Hochwasser- und Naturschutz.“

Die Anwohner haben 270 Unterschriften gesammelt und an Ständen über das geplante Baugebiet informiert. Quelle: Linda Tonn

Bei den Mitgliedern des Ortsrates hat der Protest der Schloß Ricklinger Eindruck hinterlassen. Sie haben die Vorlage zum geplanten Baugebiet abgelehnt.

„Wir wollen das wunderschöne Naturgebiet nicht zubauen“, sagte Daniela Grunwald-Galler ( SPD). Man wolle keine Entscheidung gegen die Mehrheit der Schloß Ricklinger Bürger treffen. Zudem gebe es andere Baugebiete, etwa am Wedekindweg, die erst einmal ausgeschöpft werden müssten.

Manfred Kammler ( AfD) sagte, er sehe sich als Vertreter der Bürger und könne unter diesen Umständen nicht für das Vorhaben stimmen. Dirk Grahn (Grüne) warnte, die Stadt würde eine Mülldeponie kaufen. „Auf dem Areal befindet sich eine womöglich belastete Fläche.“

Günther Petrak (Unabhängige) verwies auf die Hochwassersituation, die sich in den kommenden Jahren verschärfen könnte. Schon bei einem Starkregen weiche der Boden auf. „Man kann dem nicht zustimmen.“ Es werde zu nah an der Leine gebaut. „Das wäre dann ein hausgemachtes Problem.“

Ortsbürgermeister stimmt für das Vorhaben

Einzig Ortsbürgermeister Peter Hahne ( CDU) hält an dem Vorhaben fest. „Ich habe mir die Fläche angesehen und werde zustimmen“, sagte er. Die Höhendifferenz der Baufläche zur Leine betrage 3,5 Meter, die geplante Bebauung liege außerhalb der Hochwasserlinie.

„Wir brauchen diese Flächen“, sagte Hahne. Wohnraum sei für Schloß Ricklingen wichtig. „Vor einigen Jahren haben wir noch diskutiert, ob wir die Grundschule schließen – weil die Kinder fehlten.“ Man müsse die Infrastruktur im Ort aufrechterhalten, das gehe nur mit mehr Wohnraum. „Wir können nicht spekulieren, dass das in den kommenden Jahren eine oder andere Haus im Ort frei wird.“

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung wird in seiner Sitzung am 6. Februar über die Vorlage abstimmen.

Von Linda Tonn