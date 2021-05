Garbsen

Erzieherinnen und Erzieher in Garbsener Kitas können sich jede Woche zwei Mal kostenlos testen lassen. Das sieht eine Richtlinie des niedersächsischen Kultusministeriums vor. Das Ministerium fördert jeden Test mit maximal 3 Euro. Für den Zeitraum zwischen dem 12. April – der Tag, seit dem die Richtlinie gilt – und dem 31. Juli fallen für das Personal in Garbsen insgesamt 100.000 Euro an. Bis Ende Juli gilt die Verordnung vorerst.

Die andere Hälfte der Kosten trägt die Stadt Garbsen. Angaben der Verwaltung zufolge entfallen auf sie 50.000 Euro.

Von Linda Tonn