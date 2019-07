Garbsen-Mitte

Mit Menschen in Beziehungen, mit Ausgrenzung und Würde haben sich Schüler der IGS Garbsen kritisch und künstlerisch beim Festival Young Artival der Stadt Garbsen auseinandergesetzt. Die Ergebnisse sind in einer Ausstellung in der Schule zu sehen. Die Werke bestehen überwiegend aus Fotos und Linoldrucken. Die Ausstellung im Verwaltungsflur der Schule ist nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien, 15. August bis 30. September, zu sehen.

Schülern geht es um Menschenwürde

Schüler äußerten bei der Vorstellung ihrer Kunstwerke Kritik an der Gesellschaft. „Mit unserem Projekt wollen wir darstellen, dass die Würde des Menschen in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, mit Reichtum gleichzusetzen ist. Jedoch sollte unabhängig von den Gesellschaftsschichten, dem sozialen Status oder dem Vermögen die Menschenwürde gleichwertig verstanden werden“, sagten sie.

Kein Werk gleicht dem anderen

Kunstlehrerin Stefanie Goettling führte die großen Künstler wie Marcel Duchamp, Käthe Kollwitz und Joseph Beuys auf, mit denen sich die Schüler auseinandergesetzt hatten. Jedes dargestellte Kunstwerk sei so individuell wie sein jeweiliger Schöpfer, sagte sie. Das unterstrichen besonders die Klassen 7.01 und 7.05 mit ihren in Linoldruck hergestellten Muschelbildern.

Mit dem neuen Format Young Artival hat die Stadt Garbsen Jugendlichen die Möglichkeit geboten, ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Teilnehmen konnten junge Menschen von 13 bis 20 Jahren. Sie konnten Beiträge aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Bildende Kunst einreichen.

Von Anke Lütjens