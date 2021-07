Garbsen

19 Workshops zwischen schweißtreibend und tiefenentspannt: Während der Suchtpräventionswoche an der IGS Garbsen haben rund 200 Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse Ideen für ihre Freizeitgestaltung erhalten. Damit sollen sie Alternativen kennenlernen für Zeiten, in denen es im Leben mal nicht so rund läuft. Die Themen Sucht und Prävention werden begleitend im naturwissenschaftlichen Unterricht behandelt.

Die Suchtpräventionswoche gehört seit mehr als 30 Jahren zum pädagogischen Konzept der IGS. Schulsozialarbeiterin Cornelia Andermann und ihre Kolleginnen Gesa Götemann, Sandra Oberemm, Annika Maiwald und Meike Grams haben für die Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs 14 Workshops in der Schule sowie fünf Aktivitäten außerhalb der Schule organisiert.

Kajak, Wasserski und – erstmals im Angebot – Golf stießen auf großes Interesse, aber auch Parkour, Percussion, Töpfern, Fitness für Mädchen und Nähen wurden gut nachgefragt.

Kinder sollen Grenzen ausweiten

„Gerade die Angebote, die es im Schulalltag sonst nicht gibt, sind besonders begehrt“, sagt Maiwald. Viele Workshops werden von externen Fachkräften geleitet. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer der IGS gestalten einige Angebote, die an vier Tagen von 13.30 bis 16 Uhr stattfinden. „Wir wollen Brücken zum eigenen Freizeitverhalten bauen. Die Kinder sollen auch lernen, über ihren Schatten zu springen und ihre Grenzen ausweiten“, sagt Maiwald.

Der 13-jährige Liam nimmt am Workshop „Leben mit Hund“ teil, den Maria Gerken mit ihrem weißen kanadischen Schäferhund Zino leitet. Liam lässt sich von dem Rüden ein Leckerli aus dem Mund nehmen. Das kostet nicht nur Überwindung, sondern „setzt auch sehr viel Vertrauen voraus“, sagt Gerken. Sie gibt Tipps zum Umgang mit Hunden und zeigt Tricks und Übungen.

Salto schlagen beim Parkour

Mut braucht auch Kiara, die stolz einen Salto vorführt. Gelernt hat sie ihn im Parkour-Workshop, den der ehemalige IGS-Schüler Elias Blome leitet. Auch Justin, der schon seit Jahren im Parkour unterwegs ist, kann etwas Neues mitnehmen. „Ich habe hier einen Rückwärtssalto probiert und geschafft“, sagt er. Finja und Emily dagegen töpfern mit Evelyn Sudmann vom Kulturhaus Kalle. Sie formen eine Vogeltränke, ein Hausnummernschild, eine Schale, ein Herz und eine Tasse aus Ton und bemalen zum Abschluss einige bereits fertig gebrannte Schalen.

Wayne, Raphael und Adrian haben den Film-Workshop mit Lehrerin LaNae Preißler gewählt und fertigen mit anderen Teilnehmenden eine Dokumentation der Suchtpräventionswoche an. Gefilmt wird mit dem Tablet-PC. Normalerweise präsentieren die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse in einer Präsentation vor einigen Hundert Zuschauern. Diese Abschlussveranstaltung musste in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Dafür wird der Abschlussfilm gezeigt.

Von Gert Deppe