Der Stadtpark in Garbsen-Mitte erhält in dieser Woche ein Ausflugsziel: Neun Jugendliche der Oberschule Berenbostel gestalten beim Workshop Young Artival ein Kunstwerk aus Holz. Verantwortlich für das Projekt sind die Künstler Frank Nordiek und Wolfgang Buntrock vom Atelier LandArt in Hannover.

Eine schöne Kulisse für Fotos

Und was stellt das Werk dar? „Einen Torbogen mit Blick auf den Schwarzen See“, sagt die 14-jährige Schülerin Aylin – und erklärt auch gleich den Sinn des Gebildes: „Hier können sich die Leute hinstellen und Fotos vor einem schönen Hintergrund machen.“

Der (fast) einzige Werkstoff, den die Teilnehmer verwenden, ist übrigens Holz. Das haben die Schüler selbst am ersten Tag der Projektwoche gesammelt, berichtet Buntrock. „Es handelt sich ausschließlich um Totholz aus dem Klosterforst in Marienwerder.“ Zum Stabilisieren des Bogens binden die jungen Künstler die Äste mit einer Schnur fest zusammen.

Eröffnung ist am Donnerstag

Interessierte können sich das fertige Kunstwerk ab Donnerstag, 12. September, ansehen. Um 14 Uhr beginnt an diesem Tag die Vernissage an der sogenannten Tauchertreppe am Schwarzen See im Stadtpark.

Von Gerko Naumann