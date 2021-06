Berenbostel

42 Mädchen und Jungen aus dem sechsten Jahrgang der Oberschule Berenbostel (OBS) haben sich Anfang Mai acht Tage lang in einem Graffiti-Rap-Projekt mit dem Thema Willkommenskultur beschäftigt. Unterstützt und angeleitet wurden sie von den Künstlern Patrik Wolters (Graffiti) und Rapper Daniel F. Fischer. Ein Video dokumentiert diese kreative Arbeit.

Geschenk für Patrik Wolters (rechts): Die beteiligten Lehrkräfte Frauke Wullekopf (von links), Dörte Lienhop, Sven Grupe und Linda Daute von der Oberschule Berenbostel bedanken sich bei dem Garbsener Graffitikünstler für sein Engagement und die Zusammenarbeit. Quelle: Gert Deppe

Es zeigt die Schülerinnen und Schüler während der Projekttage, wie sie zunächst Ideen entwickeln, ihre eigene Sprache finden und am Ende zahlreiche beschichtete Kunstfaserplatten erst mit der Spraydose grundieren und anschließend beschriften. Unterlegt war das Video mit einem Rap, dessen Texte ebenso von den Mädchen und Jungen stammten. „Manche sind arm, manche reich, manche sind hart, manche weich – aber wir sind alle gleich“ heißt es da zum Beispiel oder – in Anspielung auf Corona – „schaut euch die Welt an, wann fängt das Leben wieder an?“

Sichtlich bewegt stand Schulleiter Axel Dettmer nach der Filmvorführung auf der Bühne. „Danke für acht Minuten Gänsehaut“, sagte er.

Unterstützt von der Petersen-Stiftung, dem schuleigenen Förderverein, dem Freundeskreis Garbsen sowie Batteriehersteller Clarios in Stöcken entdeckten die Oberschüler ihre eigene Kreativität mit Farben und Worten. Ihnen zur Seite standen der auch als BeNeR1 bekannte Graffitikünstler Patrik Wolters aus Garbsen, Rapper Daniel F. Fischer alias Der KoMiza sowie die Lehrkräfte Frauke Wullekopf, Dörte Lienhop, Meike Trompeter, Linda Daute und Sven Grupe.

In Blau steht nun an der Schulfassade „Willkommen“, ein Stück weiter sprayten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler in unterschiedlichen Sprachen Worte der Begrüßung auf die Fassadenelemente.

Siham Salim Qasim (links) und Lars Quilitzky signieren die von ihnen gemeinsam mit anderen Sechstklässlern gestalteten Graffitielemente an der Oberschule Berenbostel. Quelle: Gert Deppe

Applaus für junge Künstler

Die Botschaft ist klar: „Alle Kulturen sind willkommen.“ Das Lob des Fachmanns ebenso. „Ihr wart sehr kreativ und habt das in sehr wenig Zeit sensationell umgesetzt“, sagte Wolters bei der Präsentation in Anwesenheit zahlreicher Förderer und Vertreter der Stadt Garbsen.

Der Applaus gebührte den jungen Künstlern, von denen Angelie (14) fand, dass es „komisch war, die eigene Stimme zu hören“. Liam (12) hatte zwar Startschwierigkeiten, weiß nun aber: „Man muss reinkommen, dann macht das viel Spaß.“ Haresch (12) hätte „gerne mehr Zeit gehabt und noch viel mehr gelernt“, Jana (12) fand es „cool, eine Spraydose in der Hand zu halten und würde das auch gerne noch einmal machen“.

Von Gert Deppe