Altgarbsen

Wie viel Wasser braucht eine Pflanze? Wann wurde sie zuletzt gegossen? Und wie feucht ist der Boden eigentlich, in dem sie steht? Antworten auf diese Fragen kann künftig das automatische Bewässerungssystem geben, das drei Schüler derzeit in der Summer-School der Garbenser Firma Inside M2M entwickeln – am PC und in ihren Sommerferien.

Softwarelösungen aus Garbsen

Kira Wetterich, Anton Müller (beide 15) und Nils Aßmus (16) nehmen an dem Pilotprojekt des Unternehmens teil, das in Garbsen Softwarelösungen für Firmen auf der ganzen Welt konzipiert. Zu den Kunden gehören Siemens, Konica Minolta, Liebherr und WMF. „Wir wollen jungen Menschen spielerisch einen Einblick in die Welt des Internet der Dinge geben“, erklärt Manuel Heinrich von Inside M2M. „Und wir wollen solche Projekte künftig in Kooperation mit Garbsener Schulen anbieten.“

Auf dem Bildschirme flackern bunte Zahlen- und Buchstabenreihen, neben den Geräten liegen Module mit Computerchips und Sensoren, Werkzeug zum Löten, Zettel mit Programmierbefehlen: Der Arbeitsraum der drei Schüler in den Firmenräumen im Kohake-Zentrum in Altgarbsen gleicht einem Versuchslabor. Konzentriert sitzen Kira, Anton und Nils vor ihren Rechner, prüfen die Verbindungen ihrer selbst gebauten Module, lesen die Messergebnisse des Sensors ab. Wo andere Jugendliche ihres Alters in den Ferien am Strand oder auf dem Sofa chillen, haben die Drei Spaß am Tüfteln und Testen. Als Einstieg haben sie eine Fußgängerampel samt LED-Lämpchen gebaut – von der Steuerung über das Gehäuse bis zur Miniaturausgabe aus dem 3-D-Drucker.

Programmieren für nachhaltige Projekte

„Programmieren macht mir schon lange viel Spaß“,sagt der 15-jährige Anton. „Aber hier habe ich erstmals ein komplexes Programm geschrieben und die ganze Logik begriffen, die dahinter steckt“, sagt er. „Und kann die Schaltungen künftig zuhause selbst bauen.“ Mathematik und Physik will Anton in der Oberstufe unbedingt als Schwerpunkte wählen –ebenso wie der 16-jährige Nils. Auch Kira hat schon selbst Programme geschrieben. „Mich fasziniert besonders, dass wir hier eigenständig Ideen entwickeln können“, sagt die Zehntklässlerin. „Wir können uns hier selbst ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln – für ein nachhaltiges Projekt.“

Denn das von ihnen entwickelte Bewässerungssystem misst drahtlos die Umgebungsfaktoren der Pflanzen wie Luftfeuchte und Temperatur und steuert entsprechend die Wassermengen für einen minimalen Wasserverbrauch. „Wasser ist ein kostbares Gut“, betont Softwareentwickler und Werkstudent Tim Neschitsch, der das Projekt betreut. Noch sei das Programm ein Prototyp. „Aber vielleicht lässt es sich für einen Kunden individuell weiterentwickeln.“

Start-Up geht aus PZH hervor

Inside M2M wurde 2004 gegründet und ist als Start-Up aus dem Garbsener PZH hervorgegangen. Mittlerweile entwickelt ein Team von 35 Mitarbeitern individuelle Lösungen: von der intelligenten Müllentsorgung über Sensoren in Betten, die per App auf dem Smartphone zeigen, ob Patienten noch darin liegen.

Sie tüfteln, testen und schreiben Programme: Drei Jugendliche entwickeln in den Sommerferien und in der Summer-School der Garbenser Firma Inside M2M ein automatisches Bewässerungssystem für Pflanzen.

Von Jutta Grätz