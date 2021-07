Schloß Ricklingen

Während der Sommerferien können auch in diesem Jahr wieder Schülerinnen und Schüler kostenlos im Blauen See schwimmen. Die Kooperation zwischen der Stadt Garbsen und dem Betreiber des Erholungsgebiets Blauer See wird fortgesetzt. Das Angebot gilt für die Zeit der Sommerferien für alle Kinder ab vier Jahren und alle Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Garbsen.

Einen vergünstigten Eintritt erhalten Auszubildende mit Wohnsitz in Garbsen, Studierende der Leibniz-Universität Hannover, Bundesfreiwilligendienstleistende und Beschäftigte im freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr. Sie müssen wochentags nur 2 Euro und an den Wochenenden 3 anstatt der üblichen 4 oder 5 Euro zahlen.

Angebot gilt bis Ferienende

Das Angebot gilt für die gesamte Zeit der Sommerferien bis Mittwoch, 1. September. Als Nachweis des Wohnorts für Schüler und Auszubildende ist im Eingangsbereich des Blauen Sees der Schülerausweis, eine Schülerbescheinigung oder der Personalausweis vorzuzeigen. Darüber hinaus ist die Zugehörigkeit zum genannten Personenkreis durch entsprechende Dokumente nachzuweisen.

Von Linda Tonn