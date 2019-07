Garbsen - Blauer See: Schüler können kostenlos baden Garbsener Kinder ab vier Jahren und Schüler dürfen in den Sommerferien kostenlos den Badespaß im Blauen See genießen. Die Stadt hat die Kooperation mit dem Betreiber des Erholungsgebiets verlängert.

So schön kann ein Sommertag am Blauen See in Garbsen sein. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)