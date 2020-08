Osterwald

Es wäre in diesem Jahr ein ganz besonderes Schützenfest für den Schützenverein Osterwald Oberende am zweiten Maiwochenende gewesen: Beim Kreis- und Jubiläumsfest wollten die Mitglieder das 110-jährige Bestehen ihres Vereins und das 50-jährige Bestehen der Damenriege feiern. Doch wegen der Corona-Pandemie musste plötzlich alles abgesagt werden. Optimistisch hatten die Veranstalter das Fest noch auf den September verschoben – doch nun ist klar: Das Schützenfest fällt in diesem Jahr aus.

„Das hat es ansonsten nur in den beiden Weltkriegen gegeben“, sagt Damenleiterin Petra Reupke und schüttelt den Kopf. „Das ist viel Arbeit umsonst gewesen und bedeutet auch einen finanziellen Verlust“, sagt der Vorsitzende Heiko Münkel. Das gelte nicht nur für den Verein, sondern auch für die Festwirte. „Die haben es ohnehin schwer, aber dieses Jahr ist eine Katastrophe.“

Jubiläum wird 2022 gefeiert

Die Scheiben für die Schützenkönige seien bereits fertig. Sie tragen die Jahreszahl 2020. Ihr Jubiläumsfest können die Oberender allerdings erst 2022 nachholen. Da auch das Garbsener Stadtschützenfest ausfiel, sind im kommenden Jahr erst einmal die Schützen in Unterende dran.

Eine Belastung sind die Kosten für das Schützenhaus hinter dem Sportplatz. Sie laufen weiter, aber die Einnahmen aus privaten Feiern fehlen. „Wir haben aber unsere beiden Minijobber weiterhin bezahlt“, so der Vorsitzende. Seit Anfang März ruhen sämtliche geselligen Treffen wie Stammtische, Essen, Boßeln und Vergleichsschießen mit befreundeten Vereinen. „Bis Ende Oktober haben wir alles abgesagt. Dann werden wir weitersehen“, sagt Münkel. Und Reupke ergänzt: „Das Schlimmste ist diese Ungewissheit. Wir können ja gar nicht planen, was machbar und möglich ist.“

Training ist mit Regeln möglich

Neben der Geselligkeit hat auch der Sportbetrieb der Schützen unter der Corona-Krise gelitten. Meisterschaften, Rundenwettkämpfe, Preis- und Pokalschießen sind ausgefallen. Ebenso das jahrhundertealte Schießen um die Wiesenscheibe. Am 12. Juli stand das Kaiserschießen auf dem Programm – der Kaiser wird nur alle fünf Jahre gekürt.

Immerhin sei ein eingeschränktes Training unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln seit Ende Juni wieder möglich, so Münkel. Die Schützen sind gehalten, ihre eigenen Waffen zu benutzen. Für die Gewehre ist auch ein spezielles Desinfektionsmittel nötig, damit sie keinen Schaden nehmen. Zudem nutzen die Schützen nur jeden zweiten Schießstand.

Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist das Schießtraining beim Schützenverein Osterwald Oberende wieder möglich, wie Vorsitzender Heiko Münkel zeigt. Quelle: Anke Lütjens

Mitglieder bleiben dem Verein treu

Nur das Blasrohrschießen und das Training der Jugendlichen muss noch ausfallen. „Der Jugendraum mit Darts, Billard- und Krökeltisch ist derzeit noch tabu“, sagt Reupke. Trotz der großen Ausfälle sind die aktuell 204 Mitglieder dem Verein bislang treu geblieben. „Die Bogensparte verzeichnet sogar einige Eintritte“, sagt Münkel.

Etwas Licht im Tunnel ist laut dem Vorsitzenden aber erkennbar: Der Kreisverband plane, ab Oktober Rundenwettkämpfe für Kleinkaliber, Luftpistole und Luftgewehr anzubieten. Anfang nächsten Jahres sei ein überregionales Preis- und Pokalschießen vorgesehen.

Von Anke Lütjens