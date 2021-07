Garbsen

Die Sommerferien haben gerade begonnen – jetzt wollen viele Familien aus Garbsen erst mal die gemeinsame Zeit und den Urlaub genießen. Mütter aus dem Stadtelternrat machen sich allerdings jetzt schon Gedanken und Sorgen über den Wiederbeginn des Unterrichts Anfang September. „Ich gehe fest davon aus, dass es nach den Ferien wieder Wechselunterricht geben wird“, sagt Daniela Kippnich.

Kippnich und Thiele leiten den Stadtelternrat

Die Altgarbsenerin ist jetzt mit einer pandemiebedingten Verspätung von etwa einem Dreivierteljahr erneut zur Vorsitzenden der Elternvertretung gewählt worden. Im Team mit Kathrin Thiele aus Schloß Ricklingen will sie sich für die Belange der Mütter und Väter von etwa 6700 Schülerinnen und Schülern in Garbsen einsetzen. „Wir sind jetzt wieder voll handlungsfähig und planen die Zukunft. Und da macht uns die Delta-Variante des Coronavirus zu schaffen“, sagt Kippnich.

Die Mutation des Virus werde aller Voraussicht nach zu einem Ansteigen der Zahl der Infektion unter den Schülerinnen und Schülern führen, befürchtet Kippnich. „Zumal bis dahin längst nicht alle Kinder geimpft sein werden, vor allem die jüngeren bis Klasse sechs nicht.“ Zwar sei es aus Sicht einiger Eltern eine Art Horrorszenario, trotzdem sollten sich alle Beteiligten auf eine mögliche Rückkehr des Wechselunterrichts in geteilten Gruppen vorbereiten, fordert die Vorsitzende des Schulelternrats.

Nicht alle Schulen in Garbsen sind bei der Digitalisierung so gut aufgestellt wie diese Tabletklasse am Johannes-Kepler-Gymnasium. Quelle: Gerko Naumann

Schulen sollen sich auf Onlineunterricht vorbereiten

Ihr Blick geht dabei insbesondere in Richtung der Schulen. „Sie müssen alle Lehrkräfte darauf vorbereiten, wieder Unterricht teilweise online zu machen“, sagt Kippnich. Das beste Szenario sei für sie, dass jeweils die Hälfte einer Klasse zu Hause und in der Schule sitzt. „Dann wird eine Kamera aufgestellt, und die Kinder zu Hause können sich live zuschalten“, sagt Kippnich. So habe das im letzten Lockdown aber längst noch nicht an allen Einrichtungen in Garbsen funktioniert – auch weil es teilweise an den technischen Voraussetzungen mangele.

Fast noch mehr Sorgen als die mitunter schleppende Digitalisierung machen Kippnich die psychischen Folgen der Corona-Pandemie. Die hat sie selbst an der IGS Garbsen beobachtet, die auch ihr Sohn besucht. „Ich habe mir kürzlich einmal das Treiben auf dem Schulhof angesehen und fand das sehr erschreckend“, sagt die Altgarbsenerin. Sie habe mehrere Jungen und Mädchen getroffen, die zusammengekauert und erkennbar „mit hängendem Kopf“ allein herumsaßen. „Es fällt vielen Jungen und Mädchen sichtlich schwer, sich in den Klassenverband und andere soziale Gruppen zu integrieren. Das bringt so eine lange Trennung von den anderen eben mit sich“, sagt Kippnich.

Sozialarbeiterinnen sind häufiger gefragt

Glücklicherweise gebe es mittlerweile zumindest an allen größeren Schulen in Garbsen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Ihre Arbeit sei durch die Pandemie und deren Folgen noch einmal wichtiger geworden, meint Kippnich. „Sie gehen mit sehr viel Empathie vor und versuchen, betroffene Kinder aus ihrem Tief herauszuholen.“

Zusätzlich zu diesem Angebot fordert Kippnich mehr Einsatz für Familien, die ihre Kinder beim Homeschooling nicht zu Hause betreuen können. Bei ihr selbst klappe das meist, weil sie einen Bürojob hat. „Es gibt auch Familien, da ist die Mutter Bäckereifachverkäuferin und der Vater Lagerarbeiter. Da ist Homeoffice ausgeschlossen“, sagt Kippnich.

