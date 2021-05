Garbsen

Aufgrund der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz können die Schulen am Montag zum Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren. Für die verantwortlichen Pädagogen in Garbsen kommt das nicht unerwartet, und entsprechend groß ist ihre Vorfreude. Nach rund einem halben Jahr coronabedingter Alternativen sehen sie der Rückkehr zur Normalität aber auch mit Respekt entgegen.

Ruhe vor dem Sturm an der IGS: Noch einmal unterrichtet Referendarin Susanne Buck die Klasse 604 „auf Lücke“. Ab Montag gehört der Wechselunterricht in halber Klassenstärke der Vergangenheit an. Dann strömen voraussichtlich rund 1500 Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume. „Die Vorfreude bei ihnen ist groß“, sagt Schulleiter Andreas Hadaschik. „Und auch wir freuen uns sehr.“ Mit Volldampf loslegen wird an der IGS allerdings niemand. „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler sanft an diesen Schulalltag heranführen“, sagt Hadaschik. Und das bedeutet: In den ersten Stunden wird es keinen normalen Unterricht geben, die Pädagogen wollen die Jungen und Mädchen erst einmal empfangen.

Das war einmal: Mittagessen nach Gruppe A und B aufgeteilt gehören in der IGS Garbsen (erst einmal) der Vergangenheit an. Quelle: Gert Deppe

Erstimpfung bei fast allen Lehrkräften

Sorge, dass mit dem vollen Haus auch wieder höhere Inzidenzwerte zurückkehren, hat Hadaschick nicht. „Unsere Schülerinnen und Schüler kennen die AHA-Regeln und sind sehr diszipliniert.“ Zwar gebe es einige Kollegen, die ein wenig besorgt seien, aber nachweislich drohe in Schulen eher weniger Infektionsgefahr. „Und fast alle Kollegen haben bereits ihre erste Impfung erhalten“, sagt der Schulleiter. Er selbst freut sich auch darauf, sich endlich mal wieder mit pädagogischen Fragen anstelle von behördlichen Verordnungen beschäftigen zu können.

Eingespieltes Regelwerk

Entspannt blickt auch Volker Herhol, Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG), auf Montag. „Na klar ist die Versuchung da, sich auch mal wieder zu umarmen“, sagt er. Aber die Routine aus dem Szenario B sei ja vorhanden. Die neuen Luftfilteranlagen, Waschbecken in allen Klassenräumen sowie ein eingespieltes Regelwerk sorgten aber für, dass Freude und Optimismus am GSG überwiegen. „In Bezug auf die geforderten Leistungsnachweise werden wir Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler nehmen und mit entsprechendem Fingerspitzengefühl vorgehen“, sagt Herholt. Einen Rat hat er auch parat: „Wir sollten nicht den Fehler machen, bei einem auftretenden Corona-Fall gleich in Panik zu verfallen.“

Der Schein trügt: Am Montag wird es im Eingangsbereich der IGS Garbsen wieder so trubelig zugehen wie vor der Corona-Pandemie. Die Schülerinnen und Schüler aber haben inzwischen gelernt, wie sie sich und andere dennoch schützen können. Quelle: Gert Deppe

„Alles ist besser als Szenario B“

Am Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) wird am Montag erst einmal körperlich gearbeitet. „Unsere Schülerinnen und Schüler richten sich ihre Klassenräume selbst her“, sagt Silke Seidel, Koordinatorin für die Sekundarstufe 1. Sie wisse, dass einige Kollegen durchaus Respekt vor den Massen hätten, gerade in kleinen Räumen ohne Fenster. „Aber im Prinzip kennen wir das Szenario ja aus dem letzten Jahr, und die Logistik ist auch noch da.“

Gespannt ist Seidel auf die Fähigkeiten der Jugendlichen: „Viele haben andere Dinge gelernt, sind zum Beispiel selbstständiger geworden oder haben ihre digitalen Kompetenzen erweitert.“ Die Rückkehr zum Alltag sieht sie durchweg positiv. „Abgesehen davon, dass alles besser ist als Szenario B. Damit sind die Schülerinnen und Schüler am wenigsten klargekommen.“

Wunsch nach mehr Vorlaufzeit

Etwas mehr Vorlaufzeit nach der offiziellen Verkündung hätte sich Claudia Schreyer gewünscht. Die Leiterin der Oberschule Garbsen sagt: „Wir freuen uns natürlich, wenn alle Kinder die Schulen wieder gleichzeitig besuchen können. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die Angst vor einer Ansteckung mit Corona.“ Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Inzidenzwerte in Garbsen stets deutlich über denen der Region lägen. Auch an ihrer Schule gelten weiterhin Masken- und Testpflicht, Hygieneregeln sowie das Kohortenprinzip. Dieses bedeutet, dass die Kinder nicht mit denen anderer Schuljahrgänge vermischt werden sollen.

Von Gert Deppe