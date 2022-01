Garbsen

Die Winterferien sind vorbei, am Montag beginnt der Schulalltag in Garbsen. Und der soll so normal wie in der Corona-Pandemie eben möglich ablaufen – trotz der Risiken und Unsicherheiten in Zeiten der sich offenbar deutlich schneller verbreitenden Omikron-Variante des Virus. Weitere Schulschließungen sollen das letzte Mittel bleiben. Das hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne nach einem Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern noch einmal betont: „Offene Schulen haben auch bei Omikron höchste Priorität“, heißt es aus dem Ministerium.

Schulen starten mit Sicherheitswoche

Die ab sofort in den Schulen geltenden Corona-Regeln sind die, die Tonne schon vor den Ferien bekannt gegeben hat. Zu Beginn gibt es eine sogenannte Sicherheitswoche. Das bedeutet: Alle, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen sich fünfmal pro Woche testen. Ab dem 17. Januar sind Testungen dann nur noch dreimal pro Woche vorgesehen. Außerdem müssen auch Schüler unter 14 Jahren künftig eine OP-Maske im Unterricht tragen – Stoffmasken reichen nicht mehr aus.

Mutter rät: Mehr Busse – und Sporthallen öffnen

Kathrin Thiele (rechts) und Daniela Kippnich haben schon im Oktober 2020 vor überfüllten Schulbussen gewarnt. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Die zweifache Mutter Kathrin Thiele aus Schloß Ricklingen schickt ihre Kinder (6. und 9. Klasse) nach den Ferien mit gemischten Gefühlen wieder zum Unterricht im JKG. „Ich habe keine echten Bedenken, es ist eher eine Unsicherheit. Wir fragen uns schon, was passieren wird und ob die Vorsichtsmaßnahmen ausreichen“, sagt sie.

Mehr Sorgen als vor Ansteckungen in der Schule selbst hat die Elternvertreterin vor dem Gedränge in den überfüllten Schulbussen. Deshalb hatte sie sich schon vor mehr als einem Jahr gemeinsam mit ihrer Kollegin Daniela Kippnich erfolgreich dafür eingesetzt, dass zur Entspannung der Situation mehr davon fahren. „Mittlerweile gibt es leider keine zusätzlichen Busse mehr, ich würde das aber wieder für sinnvoll halten“, sagt Thiele.

Eine weitere Forderung der Mutter betrifft die Sporthallen. Die hat die Stadt Garbsen im Zuge der sogenannten Neujahrsruhe bis mindestens Mitte Januar komplett für den Betrieb gesperrt. Thiele, selbst Wissenschaftlerin, kann nicht verstehen, warum die Stadt damit strenger handelt als es die Experten des Landes Niedersachsen empfehlen. „Sport ist für die Kinder aus sozialen Gründen wichtig, aber auch um Übergewicht zu vermeiden“, sagt sie. Deshalb solle die Verwaltung aus ihrer Sicht darüber nachdenken, Sport für Jugendliche unter 2G- oder 2G-plus-Bedingungen möglich zu machen.

Schülerin: Prüfungen mit Schal und Decke

Emma Röttger ist Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Garbsen. Quelle: privat

Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten in haben wegen der anstehenden Prüfungen ohnehin eine herausfordernde Zeit vor sich. Das Lernen unter Corona-Bedingungen erschwert diese Phase zusätzlich, berichtet die 18-jährige Schülerin Emma Röttger, die das Johannes-Kepler-Gymnasium im Stadtteil Auf der Horst besucht. Das liegt unter anderem daran, dass regelmäßig alle Fenster der Klassenräume geöffnet werden müssen, um ausgiebig zu lüften. „Bei einigen Prüfungen saßen die Schülerinnen und Schüler mit Mütze, Schal und Decke im Klassenraum, weil es so kalt war“, sagt Röttger.

Immerhin: Die 18-Jährige schätzt, dass mittlerweile die Mehrheit ihres Jahrgangs gegen Corona geimpft ist. Das gibt ein etwas mehr Sicherheit, obwohl es auch schon zu Impfdurchbrüchen gekommen ist. Deshalb hat sich der Jahrgang selbst auferlegt, besonders vorsichtig zu sein: „Wenn jemand Krankheitsgefühle, Schupfen oder Kopfschmerzen hat, bleibt er oder sie zu Hause, das ist selbstverständlich“, sagt Röttger.

Die 18-Jährige und ihre Mitschüler befassen sich aber naturgemäß nicht nur mit dem Prüfungsstoff. Gleichzeitig planen sie bereits eine Mottowoche, mit der sie das dann hoffentlich bestandene Abitur feiern wollen. „Hoffentlich dürfen wir uns bis dahin wieder verkleiden und gemeinsam feiern“, sagt Röttger.

Schulleiter Hadaschik: Präsenzunterricht hat Priorität

Mit exakt 1668 Schülerinnen und Schülern ist die IGS Garbsen die größte Schule der Stadt. Im Verhältnis dazu seien bislang erstaunlich wenig Corona-Infektionen aufgetreten, sagt Schulleiter Andreas Hadaschik. Es habe sie aber gegeben, und zwar auch bei vollständig geimpften Lehrkräften.

„Deshalb werden wir weiter vorsichtig sein und abwarten, was mit der Omikron-Variante passiert“, sagt Hadaschik. Die Vorgaben des Kultusministers kann der Schulleiter nachvollziehen, nur ein Punkt wundert ihn: „Ich werde allen Schülerinnen und Schülern empfehlen, sich täglich zu testen – nicht nur denen, die ungeimpft sind.“

Die Luftfilteranlagen kosten 3000 Euro pro Stück. Quelle: Gerko Naumann

Priorität hat für Hadaschik aber eindeutig der Präsenzunterricht. Ein weitere Schulschließung würde die ohnehin großen Schäden nur weiter verschlimmern, warnt er. „Meine Ansicht ist: Die Folgen des Lockdowns werden uns noch deutlich länger verfolgen als das Virus selbst.“ Seitdem beobachten die Pädagogen etwa mehr soziale Konflikte unter den Kindern und Jugendlichen und weniger Bereitschaft, sich in der Freizeit zu bewegen.

Es gibt aber zu Jahresbeginn auch lang ersehnte positive Nachrichten aus der IGS: Die Stadt Garbsen hat in sieben Räumen – die meisten davon ohne Fenster – in den Ferien Luftfilter einbauen lassen. Die sind etwa 2,30 Meter groß und haben pro Stück 3000 Euro gekostet.

