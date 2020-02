Havelse

Mit gleich zwei Anträgen setzt sich die SPD für mehr Sicherheit für Radfahrer in Havelse ein. Die SPD-Fraktion im Ortsrat fordert eine 15 Meter lange Halteverbotszone in der Straße Am Hohen Holze. Dort stellten parkende Autos im Bereich einer Kieferorthopädie-Praxis eine Gefahr für Radfahrer dar, heißt es in der Begründung von Fraktionssprecherin Karin Kuhn.

„Dadurch können sie die Furt am Straßenrand nicht nutzen und sind so gezwungen, entweder über die Aufpflasterung zu fahren oder sogar auf die Gegenfahrbahn ausweichen zu müssen.“ Sogar von Sturzgefahr ist die Rede. Die sogenannte Aufpflasterung auf der Straße ist eine Schwelle, die den Autoverkehr bremsen soll. Auf das Halteverbot soll laut SPD eine Zickzacklinie hinweisen, das sei eine kostengünstige Lösung.

Radfahrer nehmen den Gehweg

Die SPD-Fraktion im Rat nimmt in einem Antrag die Situation in der Straße Am Hasenberge in den Blick. Weil es sicherer sei, nähmen Radfahrer häufig den Gehweg, das käme zu Konflikten mit Fußgängern. Die Verwaltung solle prüfen, wie bei der anstehenden Sanierung der Straße die Situation für Radfahrer verbessert werden könne, schreiben Karsten Vogel und Martin Fochler.

Als Sofortmaßnahme soll ein roter Radfahrerschutzstreifen auf der Westseite der Straße zwischen der Bäckerei Langrehr und der Hannoverschen Straße angebracht werden.

In der Straße Am Hohen Holze will die SPD um die Aufpflasterung herum eine 15 Meter lange Zickzacklinie für Radfahrer einrichten. Quelle: Gabriele Gerner

In der Straße Am Hohen Holze seien dem ADFC keine Unfälle bekannt, sagt Karl-Heinz Giese, der stellvertretender Ortsgruppensprecher des Fahrradclubs. Dennoch begrüße man den Vorschlag der SPD.

Die Situation Am Hasenberge sei allerdings unbefriedigend, bestätigt Giese. Der schlechte Zustandes der Fahrbahn und der häufig geringe Abstand zu Autos und Bussen veranlassten Radfahrer oft, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln – was für Erwachsene verboten sei.

„Um das zu vermeiden, wären die geforderten Schutzstreifen grundsätzlich eine gute Idee“, sagt Giese. Gern würde der ADFC die rot markierten Streifen sogar auf der gesamten Länge der Straße sehen. Möglich wären auch Fahrrad-Piktogramme.

ADFC fordert neues Verkehrskonzept

Giese geht sogar noch einen Schritt weiter: „Im Rahmen der geplanten Sanierung der Straße erwarten wir ein neues Verkehrskonzept“, sagt er. Dabei plädiere der Fahrradclub für einen baulichen Fahrradstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg. „Dafür müsste man jedoch Grundstücke kaufen“, gibt Giese zu bedenken. Zudem schränke das die Parkmöglichkeiten für Autos ein. Eine Lösung, die allen Verkehrsteilnehmern gefalle, brauche Zeit, so Giese.

"Wir möchten mehr Menschen zum Fahrradfahren motivieren", sagt Karl-Heinz Giese vom ADFC Garbsen-Seelze. "Deshalb muss Radfahren sicher und komfortabel sein." Quelle: Gabriele Gerner

„Langfristig möchten wir mehr Menschen zum Radfahren motivieren“, sagt Giese, der selbst mit einem Liegerad unterwegs ist. „Das gelingt natürlich besser mit sicheren und komfortablen Bedingungen für den Radverkehr.“

