Sie sind eine der erfolgreichsten Rockbands aus Deutschland – und haben schon vor 33 Jahren mit „Wind of Change“ eine Hymne für den Frieden geschrieben: Am Donnerstag waren die Scorpions bei Radio 21 in Garbsen zu Gast, um ihr neues Album „Return to Forever“ vorzustellen.

Provenzano und Meine sprechen über den Frieden

Bürgermeister Claudio Provenzano nutzte die Gelegenheit, um sich Autogramme für das Goldene Buch der Stadt Garbsen zu holen. In dem dürfen sich berühmte Persönlichkeiten und verdiente Garbsener verewigen. Mit den Rockstars sprach Provenzano aber weniger über Musik als über den Angriff Russlands auf die Ukraine – und den damit bedrohten Frieden in Europa und der Welt.

„In the Wind of Change“: So sieht der Eintrag der Scorpions im Goldenen Buch der Stadt Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

„Ihr seid genau die Richtigen, um Frieden in die Köpfe der Menschen zu bringen“, sagte Provenzano und Scorpions-Sänger Klaus Meine stimmte ihm zu. „Wir versuchen, mit unserer Musik Brücken zu bauen“, sagte er. Egal, in welchem Land der Welt die Band auftrete – „die Menschen singen überall mit den gleichen Emotionen mit“.

Von Gerko Naumann