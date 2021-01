Meyenfeld

„Ein kleiner Stich und gut“: Das ist die Reaktion von Pflegedienstleiterin Astrid Szymanska nachdem sie die erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten hatte. Seit Donnerstag ist ein mobiles Impfteam in dem von der Hahne Holding geführten Seniorenheim Haus der Ruhe in Meyenfeld zu Gast. Die Mitarbeiter der Johanniter verabreichen den 314 Bewohnern und einem Großteil des Pflegepersonals die Impfung gegen das Coronavirus.

Szymanska ist die erste Person, die den Stich in den Oberarm entgegennahm. „Das hat für mich natürlich auch etwas mit Vorbildfunktion zu tun“, sagt sie. Ansonsten sei die Impfung vom technischen Ablauf her wie jede andere Impfung auch. Bewohnerin Ilse Kleine hat am Donnerstag ebenfalls die erste Impfung erhalten: „Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat“, sagt die 85-Jährige, die seit Sommer 2020 mit ihrem Mann im Haus der Ruhe lebt. Sie hoffe, dass durch die anlaufenden Impfungen nun die Pandemie insgesamt zum Stillstand gebracht werden könne.

Anzeige

Als erste Person im Haus der Ruhe lässt sich Pflegedienstleiterin Astrid Szymanska die Spritze vom Team der Johanniter verabreichen. Quelle: Hahne Holding

Noch bis Sonntag ist das Impfteam im Haus der Ruhe vor Ort. Nach rund drei Wochen erfolgt die zweite Impfdosis. Die anderen Einrichtungen, die das Familienunternehmen führt, – das Heidehaus in Hannover-Stöcken und die Residenz Steinhuder Meer in Neustadt – folgen zu einem späteren Zeitpunkt. In den Heimen Haus der Ruhe und Heidehaus hatte es im vergangenen Monat einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Mehrere Bewohner und Mitarbeiter hatten sich mit dem Virus infiziert, daraufhin war ein Besuchsverbot verhängt worden.

Lesen Sie auch: Covid-19: Impfbereitschaft in den Garbsener Pflegeheimen ist hoch

Nach den Impfungen in den Pflegeheimen sollen ab Februar in Niedersachsen auch die Impfungen der über 80-Jährigen starten, die nicht in Einrichtungen leben. Ab den kommenden Wochen erhalten sie Post vom Sozialministerium – allerdings nicht alle von ihnen. Darauf weist der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff hin. Das Land könne aus rechtlichen Gründen nur auf eine Datenbank von DHL zugreifen, die aber nicht vollständig sei, sagte er. „Alle Personen ab einem Alter von 80 Jahren sind auch dann impfberechtigt, wenn sie kein solches Schreiben erhalten haben“, so Kauroff. In Niedersachsen sind (Stand 12. Januar) mehr als 63.000 Menschen bereits geimpft.

Unterstützung für Über-80-Jährige

Die Impfung erfolgt zentral in einem Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover. In den vergangenen Tagen war immer wieder auf die Schwierigkeit vieler älterer Personen hingewiesen worden, von Garbsen aus dorthin zu kommen. Wer gesundheitlich auf einen Einzeltransport ins Impfzentrum angewiesen sei, solle mit seinem Hausarzt sprechen und sich eine Transportbescheinigung geben lassen, rät Kauroff. Die Kosten würden eventuell von der Krankenkasse übernommen, das Land stehe dazu in Gesprächen mit Bundesregierung und den Kassen. In jedem Fall könnten die Transportkosten auch beim Impfzentrum eingereicht werden.

314 Bewohner im Haus der Ruhe in Meyenfeld sind geimpft worden. Im Februar kommen auch über 80-Jährige außerhalb der Einrichtungen an die Reihe. Quelle: Hahne Holding

Die CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Garbsen hatte gefordert, einen kostenlosen Fahrservice zum Impfzentrum einzurichten. Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob das möglich ist, so der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner. Ratsherr Claudio Provenzano von der SPD setzt sich für lokale Impfmöglichkeiten ein. „Wir brauchen Lösungen, damit die Menschen zügig geimpft werden können“, sagt er. Ein Vorschlag könne sein, mobile Impfstationen an einem zentralen Ort in Garbsen anzubieten. „Die Stadt könnte Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und somit wäre die logistische Herausforderung für die Lagerung des Impfstoffes geringer“, so Provenzano.

Von Linda Tonn