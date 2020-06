Horst/Berenbostel

Brigitta G. und ihr Mann Siegfried sind vorsichtig. Das Ehepaar aus Horst – beide Mitte 80 – trägt schon seit Monaten eine sogenannte FFP2-Maske, um sich und andere vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. „Wir sind besonders gefährdet, weil wir zur Risikogruppe gehören“, sagt Brigitta G. Deshalb ziehe sie die Maske immer auf, wenn sie das Haus verlässt. Bislang gab es damit auch keine Probleme.

Das änderte sich am Donnerstagvormittag. Gemeinsam mit ihrer Tochter Kimberley Truman fuhr das Ehepaar zum Aha-Wertstoffhof nach Berenbostel. Dort wollte die Familie säckeweise Grünschnitt abladen, der sich bei der Gartenarbeit angesammelt hatte. Als sie das Gelände auf dem Heinrich-Nordhoff-Ring betraten, sei eine Mitarbeiterin auf die Horster zugestürmt, berichtet Truman. „Sie hat mich und meine Eltern lautstark aufgefordert, die Masken abzunehmen.“ Truman und ihre Eltern waren erschrocken und überrascht von der Ansage, behielten die Masken aber auf.

Anzeige

Freundlicher Hinweis oder freche Ansage?

Truman habe noch vor Ort das Gespräch mit der Mitarbeiterin gesucht. Diese habe ihre Aufforderung damit gerechtfertigt, dass am Vortag jemand auf dem Gelände umgekippt sei, der eine Maske trug, berichtet Truman. Auch ein Anruf bei der Aha-Beschwerdestelle brachte die Tochter nicht weiter. „Dort hieß es, das sei nur ein freundlicher Hinweis gewesen“, sagt die Horsterin.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Vorfall soll sich auf dem Gelände des Wertstoffhofs in Garbsen am Heinrich-Nordhoff-Ring abgespielt haben. Quelle: Gerko Naumann

Als solchen hat das Ehepaar G. die Ansage nicht verstanden. Brigitta G. betont, dass sie häufig auf dem Wertstoffhof sind und dort bisher meist gute Erfahrungen gemacht haben. Sie wisse aber auch, dass der geforderte Abstand von 1,5 Metern zu anderen Kunden nicht immer einzuhalten sei. Deshalb stecke ihr der Vorfall noch in den Knochen. „Das war einfach nur ein Befehlston und frech.“

Aha empfiehlt das Tragen einer Maske

Die Pressestelle der Aha schildert den Sachverhalt so: Die Mitarbeiterin habe das ältere Ehepaar an der Grünpresse angesprochen und angeboten – da es am Donnerstag sehr heiß war – unter der Voraussetzung, dass sie genügend Abstand halten, die Masken absetzen zu können. „Es war ein freundlich gemeinter Hinweis“, schreibt Helene Herich von der Unternehmenskommunikation. Ihre Kollegin habe es nur gut gemeint. Die Aha-Mitarbeiterin „habe sich vorstellen können, dass es mit der Maske bei der Hitze für das ältere Ehepaar doch sehr anstrengend sein könne“.

Grundsätzlich empfiehlt Aha ihren Kunden sogar, eine Maske zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. So steht es auch auf einem Schild am Eingang zum Wertstoffhof in Berenbostel. Die Regeln würden von der Mehrheit eingehalten werden, sagt Herich. „Die Menschen haben sich an die Abstandsregel gewöhnt, sehen unseren Hinweis bei jedem einzelnen aufgestellten Container und halten sich vorwiegend daran.“

Das Sind die Corona-Regeln auf dem Wertstoffhof. Quelle: Gerko Naumann

Ob der Ton der Aha-Mitarbeiterin gegenüber der Familie aus Horst unangemessen war, dazu kann die Pressestelle keine Aussage treffen. Herich bietet Truman und ihren Eltern aber einen Termin an, um „gern noch einmal zu diesem Sachverhalt ins Gespräch zu kommen“. Dieses Angebot will Kimberley Truman annehmen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Gerko Naumann