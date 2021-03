Garbsen-Mitte

Für die aktuelle Situation im Garbsener Shopping Plaza findet Centermanager Merlin Varol klare Worte: „Bislang haben wir Glück gehabt. Aber das heißt nicht, dass es nicht den einen oder anderen gibt, der wackelt.“ Damit meint er die Einzelhändler, die der derzeitige Lockdown immer mehr in finanzielle Nöte bringt. Von den insgesamt 41 Läden im Center waren seit Anfang November nur acht dauerhaft geöffnet. Am Montag sind zwei Friseursalons dazugekommen. „Wenn der Lockdown über den 7. März hinaus bestehen bleibt, wird sich die Lage dramatisieren“, sagt Varol.

Deshalb beteiligt er sich an der bundesweiten Aktion „Das Leben gehört ins Zentrum“. Dabei fordern viele Unterstützer aus dem Einzelhandel eine schnelle Öffnung der Geschäfte. Unter der Überschrift „Jetzt handeln – oder tschüss, Handel“ haben sie drei Forderungen formuliert: eine sofortige und sichere Öffnung, schnelle und unkomplizierte finanzielle Unterstützung und eine dauerhafte Förderung der Innenstädte.

Kampagne in sozialen Netzwerken

„Ich stehe für den Standort Garbsen ein und zeige Gesicht“, sagt der Centermanager. Während andere Innenstadthändler und Einkaufszentren mit einer roten Beleuchtung auf die dringende Situation aufmerksam machen, setzt Varol auf eine Onlinekampagne. In den sozialen Netzwerken präsentiert das Shopping Plaza die Forderung und hofft auf Unterstützung.

Die schnelle Öffnung müsse kommen, so Varol. „Sonst wird die Kurve weiterer Insolvenzen und Ladenschließungen in die Höhe getrieben.“ Der Centermanager weiß, wovon er spricht: Die Friseurkette Klier hatte im Januar ihre Insolvenz bekannt gegeben, ebenso wie die Modekette Adler. Beide Unternehmen unterhalten Filialen in Garbsen. „Stand heute halten beide den Standort im Shopping Plaza“, sagt Varol. Aber das sei nur eine Momentaufnahme.

Wie es den Händlerinnen und Händlern in seinem Shoppingcenter geht, kann Varol nur mutmaßen. Er hoffe, dass alle Arbeitsplätze bislang erhalten werden konnten, sagt er. „Und dass ich bald alle Gesichter wiedersehen werde.“

Geschäfte hoffen auf Kunden

Eine Verlängerung des Lockdowns könne man nicht hinnehmen, sagt Varol. Die Kaufleute gäben sich größte Mühe, um die geforderten Hygienekonzepte umzusetzen. Man habe Sicherheitsleute eingestellt, um den Einlass überwachen zu können. Die Frequenz der Reinigungen sei erhöht und Desinfektionsspender seien aufgestellt worden. Überall wiesen Schilder auf die Regeln hin. „Wir setzen die Konzepte nur um, dass die Kunden auch kommen können“, sagt er. Und das solle möglichst bald geschehen.

