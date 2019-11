Garbsen-Mitte

Es weihnachtet schon sehr in und um das Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte: Draußen sind die Buden für einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut, innen leuchten Weihnachtsbäume und Lichterdekorationen. Zudem kündigt Centermanager Merlin Varol „zauberhafte Kinderaktionen“ an.

Seit Montag, 25. November, ist der Weihnachtsmarkt am Haupteingang an der Havelser Straße geöffnet. Bis Montag, 23. Dezember, werden dort Glühwein, Bratwurst, Burger, Crêpes und Schmalzkuchen angeboten.

Tägliche Aktionen im Center

Im Center startet das Programm mit täglichen Aktionen am Montag, 2. Dezember. Am 2., 3., 10., 11. und 12. Dezember können Kinder gemeinsam mit TV-Bäckerin Özlem Aygün (Das große Backen) Kekse dekorieren. Am 5. Dezember wird Glasmalerei angeboten, am 16. Dezember können die Besucher erleben, wie weihnachtliche Marzipanfiguren entstehen.

Dazu gibt es Auftritte von Chip und Chap (7. Dezember, 13 bis 18 Uhr) und Mickey und Minni Mouse (21. Dezember, 13 bis 18 Uhr). Für den 6. Dezember hat sich der Nikolaus angekündigt, am 24. Dezember kommt der Weihnachtsmann.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird zwischen 16 und 18 Uhr ein Weihnachtskasperletheater angeboten. Das Programm ist kostenlos.

Von Linda Tonn