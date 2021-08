Garbsen-Mitte

Die Betreiber des Shopping-Plaza wollen angehenden Schulkindern aus Garbsen einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt ermöglichen. Deshalb verschenken sie 200 Schultüten an Jungen und Mädchen, die in diesem Sommer eingeschult werden. Die Tüten werden am Sonnabend, 28. August, von 11 bis 16 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte verteilt. Dazu werden die beliebten Kinderbuchfiguren die Olchis und Felix der Hase zu Gast sein, kündigt Centermanager Merlin Varol an. In den Schultüten befinden sich nützliche Hilfsmittel für den Schulstart und Süßigkeiten.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Um eine Schultüte zu bekommen, müssen Eltern ihre Kinder vorab für die Aktion anmelden. Das ist bis Mittwoch, 25. August, 17 Uhr, möglich. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, heißt es von den Verantwortlichen. Die sind unter Telefon (05131) 477220 und per E-Mail an info@shopping-plaza.de zu erreichen.

Von Gerko Naumann