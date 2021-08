Garbsen

Das Leibniz-Theater Hannover setzt seine Veranstaltungsreihe am Blauen See fort. Zu Gast bei „Kultur on the beach“ sind Sia Korthaus am 11. August und Wolfgang Grieger am 15. August. Karten sind erhältlich unter www.leibniz-theater.de sowie telefonisch unter (0511) 59090560.

Blödsinn aus 25 Jahren

Sia Korthaus spielt am Mittwoch, 11. August, ab 19 Uhr ihr Programm „Im Kreise der Bekloppten“. Korthaus steht seit mehr als 25 Jahren solo auf der Bühne und fegt in ihrem Vierteljahrhundertprogramm zusammen, was ihr so an Blödsinn begegnet ist. Korthaus präsentiert die ganze Breite ihres Könnens in Schauspiel, Gesang und Tanz. Der Eintritt kostet 25,90 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Quatsch, Musik und Firlefanz

Wolfgang Grieger & Die High Nees sind am Sonntag, 15. August, ab 18 Uhr mit dem Programm „Betreutes Scheitern“ am Azzurro Beach zu Gast. Das Trio spielt ein Best-of-Programm der schönsten, verrücktesten und stimmungsvollsten Nummern. „Zutaten sind zwei Esslöffel Quatsch, viel Musik und ein gut durchgehangenes Stück Firlefanz“, schreibt Julia Brandenburger vom Leibniz-Theater. Bei Grieger dreht sich am Ende alles um die verzwickten Bredouillen des Lebens inklusive eingeschlafener Füße während der Sitzblockade. Karten kosten 28,90 Euro, an der Abendkasse 32 Euro.

Von Markus Holz