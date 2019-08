Berenbostel/Stelingen

Es ist einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Silvanus-Gemeinde: Mit einem Gemeindefest am Sonntag, 1. September, feiert die Kirchengemeinde ihr 50-jähriges Bestehen. Von 14 bis 18 Uhr erwarten die Besucher im Kirchenzentrum Auf dem Kronsberg 32 nicht nur viele Aktionen, sondern auch ein Wiedersehen mit dem langjährigen Silvanus-Pastor Jan Dieckmann. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr.

Der Theologe war sieben Jahre in Silvanus tätig, bevor er 1998 in die Redaktion Hannover der evangelischen Radio- und Fernsehkirche im NDR wechselte. Seit April 2001 ist er Beauftragter für Hörfunk und Fernsehen der norddeutschen evangelischen Kirchen beim NDR und Leiter der evangelischen Radiokirche in Hamburg.

Ab 15 Uhr stehen Kaffee und Kuchen für die Besucher bereit, ab 16.30 Uhr glüht der Grill für Bratwürste und Steaks. Ab 16.30 Uhr unterhält Clown Fidou die Gäste, um 17.30 Uhr beginnt die Kabarett-Vorstellung mit Pastor und Altenheimseelsorger Ulrich Tietze. Auch für Kinder ist von 15 bis 16.30 Uhr ein Programm vorbereitet: Bei einem Fahrradparcours können Jungen und Mädchen ihre Geschicklichkeit testen. Teilnehmer sollten einen Helm und ihr Fahrrad mitbringen.

Fulbert Steffensky kommt am 30. Oktober

Das Team um Fritz Michler, der die Aktionen zum Jubiläum der Silvanus-Gemeinde koordiniert, steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die nächsten Veranstaltungen. Am 28. September, 17 bis 19 Uhr, spielt die Band Hot4Jazz. Zum Repertoire der fünf Musiker gehören Klassiker des Swing und Dixieland der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Für Mittwoch, 30. Oktober, hat die Gemeinde den bekannten Theologen Fulbert Steffensky gewinnen können. „Ein großer Prediger“, kündigt Micheler an. Der Chor Kumbayah beschließt das Jubiläumsjahr am 29. November.

Lesen Sie auch:

Hier geht es zum kompletten Jubiläums-Programm.

Von Jutta Grätz