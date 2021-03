Garbsen

Landschaftsarchitektin Marie-Sophie Schoppe schreitet mit ihrem Smartphone einmal einen Garten in Garbsen ab und schon hat sie die Ausmaße der gesamten, unförmigen Rasenfläche parat – ganz ohne Zollstock oder andere Messwerkzeuge. Möglich macht es das Garbsener Start-up Smart to plan. Firmengründer Sascha Bohl und Geschäftsführer Manfred Hörnschenmeyer haben ein Hilfsmittel entwickelt, das das Planen von Gartenflächen erleichtern soll.

„Wir möchten Messungen in Außenbereichen durch unsere App stark vereinfachen“, sagt Bohl, der selbst einen Meister im Landschafts- und Gartenbau hat. Sogenannte Aufmaße seien mit der Hand deutlich umständlicher und zudem leicht durch Ungenauigkeiten oder Wettereinflüsse verzerrt. Die App, die sich insbesondere an Gärtnerinnen und Gärtner im Garten- und Landschaftsbau, aber auch an Privatpersonen richtet, sei dagegen einfach zu bedienen.

Messungen per Kamera

Die Nutzer und Nutzerinnen geben an, was auszumessen ist, und halten die abgelaufenen Strecken mit er Kamera fest. Die App setzt das in Vektordaten um und berechnet so die Fläche des Grundstücks. „Die Idee kam mir, weil ich in meinem vorherigen Job immer mal wieder ein nötiges Werkzeug vergessen habe“, erzählt Bohl.

Seine Erfindung fasst nun verschiedene Messmethoden zusammen und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar. Eine Weiterverarbeitung am Rechner sei genauso möglich wie eine Übertragung der Daten in eine PDF-Datei, sagt Bohl. Genutzt werden könne die App weltweit, so der Gründer, dessen Unternehmen sich die Patentrechte gesichert hat.

Ab April im App-Store

Zwischendurch habe es Höhen und Tiefen bei der Entwicklung gegeben. „Es war nicht einfach, die Genauigkeit der Messungen per Handy zu gewährleisten.“ Mittlerweile befinde sich die Smart-to-plan-App jedoch kurz vor der Marktreife. Mit diesem Stand ist Bohl zufrieden.

Für die technische Umsetzung haben Bohl und seine Mitarbeitenden mit einem Software-Unternehmen aus Hannover zusammengearbeitet. Verfügbar ist die App ab April per Download im App-Store – allerdings zunächst nur für Apple-Geräte. An einer Version für Android-Geräte wird jedoch gearbeitet. Eine Testversion ist für zwei Wochen erhältlich, danach gibt es Pauschalpreise für die Nutzung pro Monat, halbjährlich und im Jahr.

Von Torben Ritzinger