A 2, A 7, A 37 – bei manchem Autofahrer lösen schon diese Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben unangenehme Gedanken an lange Staus, Baustellen und Unfälle aus. Für die Mitarbeiter der Autobahnpolizei in Garbsen sind diese drei Autobahnen ihr tägliches Einsatzgebiet. In der Wache an der Burgstraße arbeiten insgesamt 60 Beamte. Sie sind in Schichten unterwegs, rund um die Uhr. „Wir sind für rund 330 Kilometer Strecke zuständig, dazu für viele Parkplätze und Rastanlagen“, sagt Martin Neumann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Autobahnpolizei in Garbsen.

Martin Neumann ist der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Autobahnpolizei in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Aus Sicht von Neumann hat es einen entscheidenden Vorteil, für die Autobahnpolizei tätig zu sein. Im Gegensatz zu Kollegen im Streifendienst seien seine Mitarbeiter im Alltag merklich weniger von Anfeindungen und Respektlosigkeiten betroffen. Das liege einfach an der Art der Einsätze, so Neumann: „Wenn der Familienvater mit seinem Fahrzeug mitten auf der Autobahn liegen bleibt, ist er unendlich dankbar, wenn wir mit dem Streifenwagen vorfahren.“

Hilfegedanke steht im Vordergrund

Dieser Hilfegedanke stehe bei der Autobahnpolizei im Vordergrund. „Man geht schon häufig mit einem gutem Gefühl nach Hause, das ist ein Herzensjob“, fasst Neumann die Motivation seiner Kollegen zusammen. Er wolle aber auch nicht verschweigen, dass es Tage gibt, an denen der Beruf belastend ist. Ursachen seien Einsätze nach schweren Unfällen oder personelle Engpässe – etwa durch Krankheitsfälle.

Die Mitarbeiter der Autobahnpolizei in Garbsen starten ihre Einsätze von der Wache an der Burgstraße. Quelle: Gerko Naumann

Eher selten haben es die Beamten der Autobahnpolizei dagegen mit aggressiven und stark betrunkenen Menschen zu tun. Aber auch das kommt vor, berichtet Polizist Stefan Lawrenz. Für die richtig üblen Fälle gibt es in der Wache an der Burgstraße sogar eine karg eingerichtete Ausnüchterungszelle. Das einzige „Möbelstück“ ist eine Matratze aus nicht brennbarem Material. „Wenn wir jemanden dort einsperren, müssen permanent zwei Beamte in der Wache bleiben – zum Schutz des Betrunkenen und zu unserem Selbstschutz“, sagt Lawrenz.

In dieser Ausnüchterungszelle landen Autofahrer, die betrunken unterwegs waren. Quelle: Gerko Naumann

Lastwagen werden nach Drogen durchsucht

Außerdem gibt es auf der Wache nahe der Autobahn-Raststätte eine eigene Garage, in die auch Lastwagen passen. „Hier durchsuchen wir Fahrzeuge nach möglicher Schmuggelware, zum Beispiel Drogen“, sagt Lawrenz. In solchen Fällen arbeiteten die Beamten häufig mit dem Zoll zusammen.

Das Gebäude und den zugehörigen Fuhrpark der Autobahnpolizei in Garbsen haben sich am Dienstag CDU-Abgeordnete der Regionsversammlung angesehen. „Das war sehr interessant und passt gut zu dem Thema Mobilität, dem wir unsere diesjährige Sommertour gewidmet haben“, sagt der Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek. Die Reise durch die Region führt die Politiker in den nächsten Wochen unter anderem noch zu einem Fahrsicherheitstraining des ADAC und zur Unfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover.

