„Feiern wie die Bayern“ – das haben die Blechblos’n mit Partygästen am Sonnabend in der ausverkauften Rudolf-Harbig-Halle in Garbsen-Berenbostel getan. Mit einem bunten Partymix im bayerischen Stil lockten die Musiker die Partygäste zum Tanz. Hier gibt es die schönsten Bilder vom Fest.