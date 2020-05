Altgarbsen

Einsamkeit, Ängste, Überforderung, familiäre Konflikte: Diese Belastungen in der Corona-Krise machen vielen zu schaffen – besonders hart aber treffen sie Menschen in seelischen Krisen und Notlagen. Davon ist Markus Deleker, Leiter der städtischen Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen in Altgarbsen, überzeugt. Und die Corona-Zeit stellt auch seine eigene Arbeit vor neue Herausforderungen.

Als Psychologe ist Deleker täglich mit Krisen konfrontiert. Das können Trennung, Verlust des Partners, Schwangerschaftskonflikte, Probleme in der Schule und Burnout sein. „Krisen gehören zum Leben dazu“, sagt er. „Doch Corona bedeutet für uns alle eine Ausnahmesituation: Die ganze Welt verändert sich und mit ihr unser gesamter Alltag.“

Anzeige

Familien stoßen an ihre Grenzen

Rund 600 Beratungsgespräche haben die Experten 2019 geführt. Ob Corona zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen führe, lasse sich noch nicht sagen. „Corona aber verschärft alle diese persönlichen Krisen und Notlagen noch“, hat Deleker beobachtet. Besonders Ängste könnten sich in einer Zeit der Unsicherheit noch verstärken. So sorgten sich etwa jugendliche Klienten um ihre Zukunft, ob ihre Abschlussprüfungen überhaupt stattfinden können und ob sie die Prüfungen unter den aktuellen Bedingungen überhaupt bestehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Zudem stießen viele Familien und Alleinerziehende an ihre Grenzen, ihren Alltag zwischen Homeoffice und Homeschooling zu bewältigen. „All das und zudem erhöhter Medienkonsum erhöhen das Stress- und Konfliktpotenzial“, sagt Deleker.

Auch depressive Symptome könnten zunehmen, insbesondere wenn persönliche soziale Kontakte wegfallen. „Mir fehlen meine Freunde“, das hört Deleker oft in seinen Beratungsgesprächen, besonders von Kindern und Jugendlichen. Schule werde regelrecht zum Sehnsuchtsort. „Andere dagegen finden es ganz toll, so lange nicht zur Schule gehen zu müssen und Zeit zum Chillen zu haben“, berichtet der Psychologe. Gleichzeitig könne das Smartphone die Treffen mit der Clique nicht wettmachen. „Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen“, betont er.

Im Eingangsbereich der Beratungsstelle weisen Schilder auf die Corona-Regeln hin. Quelle: Jutta Grätz

Beratung nur am Telefon

Gespräche von Angesicht zu Angesicht, die fehlten in den vergangenen Wochen auch Deleker und seinen sechs Kollegen. Denn seit Mitte März konnten sie ihre Klienten fast ausschließlich am Telefon beraten, nur vereinzelt in Videogesprächen, denn oft fehlten dafür die technischen Voraussetzungen bei den Hilfesuchenden.

Dennoch sei er sehr überrascht, wie intensiv solche Gespräche am Telefon möglich seien, und wie stark der Einblick in die Familien, so Deleker „Die Klienten öffnen sich in dieser Krise noch mehr als sonst“, sagt er. „Sie sind froh, dass ihnen jemand zuhört, Ideen mit ihnen entwickelt, sie stärkt.“

Erst seit wenigen Tagen ist eine persönliche Beratung wieder möglich – mit den geforderten Regeln. So stehen im Eingangsbereich der Beratungsstelle Desinfektionsspray und im Wartezimmer ein Spuckschutz aus Acryl, der Abstand muss gewahrt werden. „Aber Distanz halten ist vor allem bei Gesprächen und Rollenspielen mit Kindern schwierig“, meint Deleker. Vielleicht sei das Tragen von transparenten Kunststoff-Visieren eine Lösung – eine Krise mache eben auch erfinderisch.

Der Eingangsbereich der Beratungsstelle mit Sitz am Osterberge wird derzeit barrierefrei umgebaut. Quelle: Jutta Grätz

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz