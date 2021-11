Garbsen

Garbsens scheidender Bürgermeister Christian Grahl (CDU) hat sein Wort gehalten – und seinen Nachfolger Claudio Provenzano (SPD) ausgiebig über dessen neue Aufgaben aufgeklärt. „Er hat sich viel Zeit für mich genommen, das finde ich sehr gut“, sagt der Berenbosteler, der bei der Kommunalwahl im September mit 56 Prozent der Stimmen in der Stichwahl zu Garbsens neuem Verwaltungschef gewählt worden ist.

Für den 42-jährigen Familienvater, der bislang für VW gearbeitet hat, ändert sich damit das Berufsleben vom einen auf den anderen Tag komplett. Was hat er getan, um sich darauf vorzubereiten? Er hat unter anderem Seminare des Niedersächsischen Städtetages besucht, bei denen auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus anderen Städten und Gemeinden anwesend waren. „Das war eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und mein Wissen aus dem Studium aufzufrischen, zum Beispiel über rechtliche Fragen“, sagt Provenzano, der bereits seit 2016 für die SPD im Rat der Stadt Garbsen sitzt.

Provenzano will Wahlversprechen umsetzen

Aufgeregt ist er nicht, versichert Provenzano, aber voller Tatendrang. „Ich kann es gar nicht abwarten, die Vorfreude ist sehr groß“, sagt der Sozialdemokrat. Er wolle loslegen und die Wahlversprechen in die Tat umsetzen – dazu gehört unter anderem seine Idee für einen „Markt der Möglichkeiten“. Das bedeutet: Provenzano will die Garbsenerinnen und Garbsener mehr als die bisherige Verwaltungsspitze an der Entwicklung der Stadt teilhaben lassen und beteiligen. „Ich habe im Wahlkampf so viele Bürgerinnen und Bürger erlebt, die tolle Ideen haben und bereit sind anzupacken. Und das sollten wir machen.“

Claudio Provenzano im Ratssaal des Rathauses, das ab sofort sein neuer Arbeitsplatz ist. Quelle: Gerko Naumann

Die Verwaltung selbst habe er sehr strukturiert vorgefunden, sagt Provenzano – wieder ein Lob für seinen Vorgänger. In den nächsten Wochen wolle er mit den wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, um gemeinsam „das maximale für die Bürger herauszuholen“. Als Vorgesetzter will er einen fairen und konstruktiven Umgang pflegen. „Fehler müssen gestattet sein, jeder macht mal Fehler“, sagt Provenzano. Er wolle aber auch neue Wege einschlagen – und etwa die Digitalisierung im Rathaus vorantreiben.

Vom Ehrenamt zum Hauptamt

Von seinem bisherigen Arbeitgeber ist der 42-Jährige zunächst für fünf Jahre freigestellt worden. Ob er dann in seinen alten Beruf zurückkehrt oder zur Wiederwahl antritt, kann heute niemand sagen. Jetzt blickt der neue Bürgermeister erstmal nach vorn: „Ich mache jetzt hauptamtlich das, was ich bisher schon mit viel Engagement ehrenamtlich gemacht habe. Was gibt es Schöneres?“

Von Gerko Naumann