Garbsen

Schauspiel, Kleinkunst, Theater für Kinder: Das Büfett des Garbsener Kulturbüros für die neue Saison 2019/2020 ist angerichtet. Druckfrisch, 20 Seiten stark und kräftig gewürzt mit Kultstücken und Kabarettperlen, mit Theaterklassikern und neuen Komödien liegt das Programm auf dem Tisch von Kulturmanagerin Vera Brand und Carolin Röser von der Stadt.

Präsentieren die neue Saison des Garbsener Kulturbüros: Vera Brand (links) und Carolin Röser. Quelle: Jutta Grätz

Die beiden haben den Spielplan erstmals gemeinsam koordiniert. Denn seit Januar teilt sich die 39-jährige Kulturwissenschaftlerin Röser das Büro am Südeingang des Rathauses mit Brand. Nach mehr als 40 Jahren übergibt der Kulturverein den Staffelstab für die Programmplanung an die Kulturabteilung der Stadt. Und wer genau hinschaut, entdeckt im äußerlich scheinbar gleichen Layout des Heftes auf dem Titel eine kleine Änderung: Herausgeber, Organisator und Ideengeber ist ab Mitte 2019 das städtische Kulturbüro.

Spielplan setzt auf Aktuelles und Bewährtes

Egal ob Romantik, Spannung, Politik oder Humor: Die beiden Kulturmacherinnen Brand und Röser setzen in dieser Spielzeit auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. In der Theatersaison 2019/2020 ist fünfmal das Theater für Niedersachsen (TfN) zu Gast. „Wir haben mit dem TfN erstmals einen Rahmenvertrag für fünf Jahre geschlossen“, berichtet Brand. Das Ensemble zeigt unter anderem die Komödie „ Bella Donna“ um die „charmante Serienmörderin“ Carmen.

Zur Galerie Schauspiel, Kleinkunst, Theater für Kinder: Der Spielplan für die Kultursaison in Garbsen steht. Den Auftakt macht Lilo Wanders im Kultstück „Ein Käfig voller Narren“ am 14. September.

„Das ist eine erotisch-prickelnde Komödie“, so Brand. „Und eine Paraderolle für Schauspielerin Michaela Allendorf.“ Mit dem Stück „Pera Palas“ wagt sich TfN-Regisseurin Bettina Rehm an einen aktuellen Stoff. Das gleichnamige historische Grand Hotel in Istanbul wird zum Schauplatz dreier spannender und ineinander verwobener Lebens- und Liebesgeschichten. „Das Stück ist ebenso tiefgreifend wie leicht im Ton und voller komischer Momente“, berichtet Röser, „und es wird bestimmt zu Diskussionen anregen.“

Lilo Wanders spielt im Kultstück

Humorvoll ist auch der Auftakt der Saison. „Mit Lilo Wanders in ,Ein Käfig voller Narren‘ haben wir ein echtes Zugpferd engagieren können“, sagt Brand, die den Spielplan mehr als 30 Jahre lang verantwortet hat, erfreut. Die Garbsener würden Komödien lieben. Inszeniert wird das Stück von Florian Battermann, Theaterchef der Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig. „ Battermann und ich haben schon in der vergangenen Spielzeit zusammengearbeitet. Sein Stück , Oskar Schindlers Liste‘ war großartig“, sagt Brand.

Die Komödie am Altstadtmarkt zeigt mit dem Komödien-Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ um den Pennäler Hans Pfeiffer noch ein zweites Stück in Garbsen. Und mit dem schönen Titel der Mittelstandskomödie „Ich habe Bryan Adams geschreddert“, inszeniert vom TfN, hoffen die beiden Kulturmacherinnen, auch ein junges Publikum anzusprechen. „Die Theaterbesucher können sich auf ein verbales Gemetzel freuen, das die Unzulänglichkeiten der modernen Arbeitswelt mit bissigem Humor auf den Punkt bringt“, sagt Röser.

Voller Vielfalt und inhaltlich anspruchsvoll sei auch das Kleinkunstprogramm, sagt Brand. „Wir sind sehr gespannt auf Kabarettist Timo Wopp.“ Der selbst ernannte Geisterfahrer auf deutschen Kabarettautobahnen macht sich in seinem dritten Abendprogramm auf die Suche nach dem verlorenen Witz. Und auch die „Queen of Piano“ gibt sich in Garbsen die Ehre: Klavierkabarettistin Anne Folger verbindet klassische Hochkultur mit scharfzüngigen Texten.

Verbindet scharfzüngige Kleinkunst mit klassischer Hochkultur: Klavierkabarettistin Anne Folger ist am 20. März 2020 zu Gast in der Aula am Planetenring. Quelle: Tamara Burk

Preise bleiben stabil

In der Reihe Theater für Kinder kooperieren die Kulturverantwortlichen wie in den vergangenen Jahren mit dem Kulturbüro Seelze. An Kinder ab drei Jahren richten sich die Aufführungen unter anderem des Kinderbuchklassikers „Die kleine Hexe“ und das Theaterstück „Die Olchis lieben Buchstaben“. Das TfN arbeitet für die Reihe auch mit freien Theatern zusammen, so wie in der Vorstellung „Das platte Kaninchen“ vom Theater zwischen den Dörfern. Und ob Aktuelles für Kinder ab fünf Jahren wie „Alles Familie!“ oder Vorweihnachtliches wie „Die Schöne und das Biest“: Das Angebot, das auch viele Kita-Kinder in Garbsen und Umgebung und ihre Erzieher besuchen, sei ein wichtiges Standbein, so Brand.

Ein ebenso wichtiges für die Kulturarbeit der Stadt sind auch die Abonnenten: 210 Garbsener haben ein Theaterabo, 211 ein Kleinkunstabonnement. „Wir haben ein sehr treues Publikum“, sagt Röser. Viele seien schon jahrzehntelang dabei. Die 39-Jährige muss es wissen, denn sie hat gerade alle Abos umgestellt auf das städtische Kulturbüro. „Für viele unserer Besucher sind die Vorstellungen – und auch die Pausen – ein wichtiger Treffpunkt“, ergänzt Brand. Sie und Röser haben noch eine gute Nachricht parat: Die Preise bleiben stabil. Und dass die Stadt die Arbeit des Kulturvereins übernommen habe, sei ein gutes und wichtiges Signal, meint Brand. „Das ist eine Wertschätzung unserer Arbeit.“ Denn Kultur sei kein Luxus, sondern ein Lebensmittel, sagt sie. „Wir machen Kultur nicht für einen elitären Kreis, sondern für viele Zielgruppen“, betont Röser. „Denn Kultur ist die Seele einer Stadt.“

Hier bekommen Sie Karten Karten für alle Veranstaltungen der Kultursaison 2019/2020 gibt es im Kulturbüro im Rathaus, Rathausplatz 1 in Garbsen. Ab Montag, 5. August, gelten neue Öffnungszeiten: Das Kulturbüro ist dann montags und donnerstags von 15 bis 18 geöffnet, dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr. Karten können auch unter Telefon (05131) 707650, per Fax an (05131) 707657 und per E-Mail an kultur@garbsen.de reserviert werden. Reservierungen sind ab sofort möglich, der Kartenvorverkauf beginnt im August. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.garbsen.de/kultur.

Das ist das Programm der Spielzeit 2019/2020 Theater: „Ein Käfig voller Narren“, Komödie von Jean Poiret, Komödie am Altstadtmarkt, 14. September 2019; „ Bella Donna“, Komödie von Stefan Vögel, Theater für Niedersachsen, 26. Oktober 2019; „ Michael Kohlhaas“, Schauspiel nach der Novelle von Heinrich Kleist, Theater für Niedersachsen, 14. Dezember 2019, ab 18.15 Uhr kostenlose Einführung; „Die Feuerzangenbowle“, nach dem Roman von Heinrich Spoerl, Komödie am Altstadtmarkt, 25. Januar 2020; „Pera Palas“, Schauspiel von Sinan Ünel, Theater für Niedersachsen, 22. Februar 2020, ab 18.15 Uhr kostenlose Einführung; „Jugend ohne Gott“, Schauspiel nach dem Roman von Ödön Hórvath, Theater für Niedersachsen, 14. März 2020, ab 18.15 Uhr kostenlose Einführung; „Ich habe Bryan Adams geschreddert“, Mittelstandskomödie von Oliver Bukowski, Theater für Niedersachsen, 25. April 2020, ab 18.15 Uhr kostenlose Einführung. Alle Vorstellungen beginnen sonnabends um 19 Uhr im Forum der IGS, Meyenfelder Straße 8–16 in Garbsen-Mitte. Kleinkunstreihe: „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“, Kabarett mit Timo Wopp, 31. Januar 2020; „ Ruscher hat Vorfahrt“, Kabarett mit Barbara Ruscher, 28. Februar 2020; „Selbstläufer“, Klavierkabarett mit Anne Folger, 20. März 2020. Alle Vorstellungen beginnen freitags um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7 im Stadtteil Auf der Horst. Theater für Kinder ab drei Jahren: „Das platte Kaninchen“, Donnerstag, 19. September 2019, 9 und 10.30 Uhr; „Johann und die Glücksfee“, Donnerstag, 23. Januar 2020, 9 und 10.30 Uhr; „Die kleine Hexe“, Donnerstag, 19. März 2020, 9 und 10.30 Uhr; „Die Olchis lieben Buchstaben“, Donnerstag, 23. April 2020, 9 und 10.30 Uhr; Theater für Kinder ab fünf Jahren: „Alles Familie!“, Mittwoch, 23. Oktober 2019, 9 und 10.30 Uhr; „Die Schöne und das Biest“, Donnerstag, 12. Dezember 2019, 9 und 11 Uhr, Freitag, 13. Dezember 2019, 9 und 11 Uhr; „Der kleine Prinz“, Donnerstag, 20. Februar 2020, 9 und 11.15 Uhr. Der Vorhang für alle Vorstellungen des Kinderprogramms hebt sich in der Aula des Schulzentrums am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst.

Von Jutta Grätz