Altgarbsen/Havelse

Zum Überqueren des Mittellandkanals von Altgarbsen nach Havelse braucht Thorsten Wenig kein Schlauchboot und keine Brücke. Bei seinem Kontrollgang am Sicherheitstor erklimmt er die Stufen des elf Meter hohen Turms auf der Altgarbsener Seite und spaziert über den 42 Meter langen Stahlkörper bis auf die Havelser Seite. Der Diplomingenieur leitet die Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal in Lohnde.

Ein Rettungsring in verblichenem Orangeton weist den Weg ins Treppenhaus. „ Havelse Sperrtor“ steht darauf. „Das stimmt nicht mehr ganz“, so der 50-jährige. Das Sicherheitstor in Garbsen und sein Gegenstück in Lohnde seien eigens für die Flutbrücke zwischen Altgarbsen und Seelze gebaut worden. Und sie hätten 1982/1983 die in die Jahre gekommenen Bauten ersetzt, damals noch als Sperrtore bezeichnet.

Durchfahrt aktuell erlaubt: Eine rot-weiße Tafel gilt als Verkehrszeichen. Quelle: Jutta Grätz

Allein das Sperrtor wiegt 65 Tonnen

„Die Sicherheitstore sichern die Flutbrücken ab“, sagt Wenig. Und zwar dort, wo der Kanal tiefer gelegene Flusstäler auf einem Damm überquert, etwa an der Leinemasch. Jeweils am Ende dieser Strecken seien solche Tore errichtet worden. Ihre Aufgabe: Falls eine Stelle des Kanals undicht oder beispielsweise bei Bauarbeiten beschädigt wird, werden die beiden Sicherheitstore heruntergefahren. Sie verhindern so das Auslaufen des Wassers aus dem gesamten Kanal.

Denn der Kanal sei bereits rund 100 Jahre alt, berichtet Diplomingenieur Wenig. „Glücklicherweise gab es in dieser Zeit noch keinen solchen Notfall.“ Trotzdem müsse man auf alle Szenarien vorbereitet sein. So habe es in den Siebzigerjahren einen Ernstfall am Elbe-Seitenkanal gegeben, erinnert sich Wenig. „Der führte zu einem Hochwasser in der Lüneburger Heide.“ Daher testen und warten die Mitarbeiter des WSA die Sicherheitstore in regelmäßigen Abständen.

Allein der leuchtend blaue sogenannte Sperrkörper aus Stahl, der zwischen den beiden Türmen liegt, ist 65 Tonnen schwer. Üblicherweise senken Elektromotoren das Tor nahezu geräuschlos ab und hieven es anschließend wieder mühelos nach oben. Das ist per Fernsteuerung aus den Büros des WSA möglich, aber auch im Handbetrieb. „Falls der Strom ausfällt“, sagt Wenig.

Schwimmen in der Nähe ist nicht erlaubt

Das Betreten des Betriebsgeländes ist verboten, auch Fotos im Großteil des technischen Bereichs des Sperrtores sind nicht erlaubt. „Hier geht es um Sicherheit“, betont Wenig. Leider seien die Sicherheitstore dennoch immer wieder Ziel von Besuchern, berichtet Wenig. Die hinterließen nicht nur Müll, sondern zerstörten auch mutwillig Teile des Gebäudes. Und auch Geocacher seien hier für ihre digitale Schnitzeljagd gern unterwegs, hat er beobachtet.

Springen und Schwimmen in der Nähe der Sicherheitstore sind ebenfalls verboten und werden als Ordnungswidrigkeit bestraft. Baden im Mittellandkanal sei zwar möglich, aber mit Hundert Meter Abstand zu Schleusen, Sicherheitstoren und Häfen, so Wenig. Der Mittellandkanal sei eben eine viel befahrene Wasserstraße, so Wenig. „Dort fahren jährlich rund 17.000 Schiffe.“ Das Verbot werde leider nicht ernst genommen, sagt er. „Es gibt jedes Jahr Badeunfälle, auch mit Toten.“

Immer wieder fänden sich auch kuriose Dinge im Mittellandkanal. „ Vor Kurzem haben wir einige Motorroller im Wasser entdeckt“, berichtet Wenig. Und auch ein Auto. „Das Licht brannte noch.“

Gute Sicht: Das Sicherheitstor am Kanal in Altgarbsen ist rund elf Meter hoch. Quelle: Jutta Grätz

Von Jutta Grätz