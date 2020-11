Schloß Ricklingen

„Das ist wie bei einer Kuh. Was oben reinkommt, muss hinten wieder raus“, sagt Jörn Lödding, 24-jähriger Landwirt aus Horst. Sein Vater Christian und Landwirt Thomas Balke, ebenfalls aus Horst, betreiben seit 2005 gemeinsam die Biogasanlage an der Burgstraße. Die Anlage erzeugt Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist und über den Versorger Leine-Netz an die Verbraucher weitergegeben wird. Rechnerisch werden rund 800 Haushalte versorgt. Doch: „Die Luft ist dünner geworden“, sagt Christian Lödding.

Run auf Biogas flacht ab

Anfangs habe es einen Run auf Biogasanlagen gegeben, auch dank finanzieller Zuschüsse und von der Politik unterstützt. Der Run ist abgeflacht, derzeit werden nach Angaben von Lödding in Garbsen keine neuen Anlagen geplant. Auch die Zuschüsse fallen nach der Novelle des Erneuerbare-Energie-Gesetzes geringer aus. Eine weitere Anlage steht in Heitlingen, die von Marc-Jens Ebbecke und Volker Tegtmeyer betrieben wird. Diese erzeugt nicht nur Strom. Sie versorgt 28 Haushalte zusätzlich mit Nahwärme. „Ein Nahwärmenetz wie in Heitlingen würde sich für uns nicht lohnen, weil wir zu weit weg sind von den nächsten Wohnhäusern“, sagt Balke. Einziger Nahwärme-Kunde ist die Autobahnraststätte Garbsen von Marc Münnich schräg gegenüber.

Die Biogasanlage der Horster Landwirte wird mit Mais, Rindergülle und Roggenschrot im Verhältnis 60, 30 und 10 Prozent betrieben. Mais und Roggenschrot bauen die Landwirte auf zusammen rund 200 Hektar ihrer eigenen Flächen an, die Gülle kaufen sie von Milchviehbetrieben hinzu. Die tägliche Menge wird automatisch zugeführt. Bakterien im sogenannten Vermenter zersetzen die Masse und stoßen Methangas aus. Damit werden Motoren betrieben, die in der Schaltanlage stehen. Diese erzeugen den Strom, aber auch Wärme. Diese wird einerseits dazu genutzt, den Vermenter zu beheizen, denn die Bakterien brauchen für den Zersetzungsprozess eine Temperatur von rund 40 Grad. Mit dem Rest der Abwärme wird die Rastanlage Garbsen-Nord beheizt.

Landwirte haben kräftig investiert

Für die „Fütterung“ ihres Kraftwerkes benötigen die Landwirte rund 9000 Kubikmeter Biomasse im Jahr. Damit erzeugen sie etwa 340 Kilowatt pro Stunde. Die Betreiber haben rund 1,5 Millionen Euro in die Biogasanlage investiert. Im vorigen Jahr haben sie nochmal 800.000 Euro in die Hand genommen und in Motortechnik und einen Gasbehälter investiert, der als Zwischenlager dient.

Ausgegorene Masse dient als Dünger

Die beiden Vermenter haben ein Füllvolumen von je 1000 Kubikmetern. Wenn die Bakterien ihren Job gemacht haben, kommt die ausgegorene Masse zunächst ins Lager und wird dann wieder auf den Feldern der Landwirte ausgebracht. „Das ist ein Volldünger, der nicht so penetrant riecht wie Gülle“, erläutert Jörn Lödding. Dieser natürliche Kreislauf entlaste auch den Geldbeutel der Landwirte, denn sie müssten keinen Mineraldünger zukaufen.

Zur Galerie Seit 15 Jahren betreiben die Landwirte Thomas Balke und Christian Lödding aus Horst die Biogasanlage an der Burgstraße bei Schloß Ricklingen. Der erzeugte Strom wird ins öffentliche Netz gespeist.

Die Bakterien werden den ganzen Tag über stündlich automatisch versorgt und durchgerührt. „Das Methan wird über Leitungen in einen Behälter als Zwischenlager gepumpt, damit die Motoren kontinuierlich mit Gas versorgt werden“, erläutert Balke. Das wird über die Anlagensteuerung geregelt. Auch wenn Gas erzeugt wird, sei die Anlage nach Angaben von Balke weder gefährlich noch explosiv. „Behälter und Leitungen werden jedes Jahr kontrolliert“, sagt Balke.

Von Anke Lütjens