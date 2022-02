Garbsen

Seit dem 15. Februar gilt auch in niedersächsischen Kitas und anderen entsprechenden pädagogischen Einrichtungen eine Testpflicht für Kinder ab drei Jahren. Damit sollen möglichst viele Mädchen und Jungen auch in Zeiten hoher Infektionszahlen die Betreuungsangebote wahrnehmen können. In Garbsen läuft das nach unserer Umfrage bei vier Kita-Trägern rund, Eltern und Kinder helfen so gut sie können.

Ein klein wenig geruckelt beispielsweise hat es nur am ersten Tag der Testpflicht im Kindergarten Calenberger Straße. „Da hatten einige Wenige vergessen, die Tests mitzubringen und sie dann später nachgeliefert“, sagt Leiterin Alena Thomas. Im Großen und Ganzen aber laufe es gut, „einige Eltern haben sogar applaudiert“. Ganz offenbar hielten sie die Testpflicht für überfällig. Erst einmal sei es vorgekommen, so Thomas, dass ein Test vergessen wurde. „In so einem Fall können die Eltern dann vor Ort einen Abstrich bei ihren Kindern machen.“ An der Calenberger Straße habe es seit Beginn der Corona-Pandemie offiziell erst drei positive Fälle gegeben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lollitests in St. Anna

Auch wenn die Auswahl der drei Testtage pro Woche den Einrichtungen überlassen wird, haben sich viele für Montag, Mittwoch und Freitag entschieden. Nach anfänglichen Nasentests gibt es in der katholischen Kita St. Anna zurzeit Lollitests. „Das klappt reibungslos“, sagt Erzieherin Annette Seifert. Die Kita-Mitarbeiterinnen holen die von der Stadt zur Verfügung gestellten Testkits ab und verteilen sie an die Eltern. Zu Hause führten diese die Tests dann aus und bringen die sogenannte Testkassette mit dem Ergebnis mit.

Kinder mit einem positiven Testergebnis – in St. Anna gab es das bislang einmal von einem Vater – müssen natürlich zu Hause bleiben. Sogenannte K-Kinder können trotzdem in die Kita kommen, vorausgesetzt, sie sind symptomfrei und testen sich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. In der AWO-Kita an der Jahnstraße in Altgarbsen hat die eingeführte Testpflicht nicht zu mehr positiven Ergebnissen unter den Kindern geführt. „Die Eltern setzen die Testpflicht gut um“, sagt Erzieherin Ulrike Brunke. „Das Testen bleibt komplett in deren Händen, wir wollen uns hier ausschließlich um pädagogische Arbeit kümmern.“ Darum bietet die AWO-Kita keine Testmöglichkeit vor Ort an.

Verpflichtung unterschreiben

Auch in den drei Kitas des Paritätischen Vereines Berenbostel wird die Testpflicht „von den Eltern gut angenommen“, sagt Vorsitzender Hans-Gerd Kalt. „Die Eltern mussten bei Einführung der Testpflicht einmalig eine Verpflichtung unterschreiben, dass sie die Tests zu Hause wie vorgeschrieben vornehmen.“ Die vorgelegten Tests würden dann in den Kitas vernichtet. Zur Not würden die Mitarbeiter auch mal einen Abstrich vor Ort machen. Denn „ohne Test kein Zutritt“, sagt Kalt. Das sei oberste Coronaschutz-Maxime und auch so von allen akzeptiert.

Sehr viel mehr Sorgen allerdings als das Coronvirus bereitet Kalt die Personalsituation. „Unsere Mitarbeiter leisten großartige Arbeit – Kompliment!“ Aber durch vermehrte Krankheitsfälle – zusätzlich zu Corona – kämen sie regelmäßig an ihre Grenzen. Hier müsse sich unbedingt etwas ändern, so der Vorsitzende.

Von Gert Deppe