Viele Vereine beklagen einen Mitgliederschwund, viele tun sich schwer mit dem Generationswechsel der Verantwortlichen. Bei der Arbeitsgemeinschaft (AG) Dorf in Meyenfeld gibt es einen anderen Trend: Neue und junge Mitglieder kommen dazu – und der Vorstand hat sich vor Kurzem deutlich verjüngt.

Die langjährige Vorsitzende Angela Thimian-Milz hat bei der letzten Vorstandswahl entschieden ihren Vorsitz abzugeben. 20 Jahre lang, seit der Gründung, hat die 69-Jährige die AG Dorf, Nachfolger des 1999 gegründeten Heimatbundes Meyenfeld, geführt. Die Politikerin der Unabhängigen, seit 2017 Stellvertreterin von Ortsbürgermeister Peter Hahne, ist in die zweite Reihe getreten.

Neue Vorsitzende ist die bisherige Stellvertreterin Kerstin Holznagel (56), die 40-jährige Sandy Weber ist neue stellvertretende Vorsitzende. Und deren erst 16-jährige Tochter schnuppert bereits in die Pressearbeit des Vereins hinein.

Aktionen mit viel Fantasie

Die 52 Mitglieder der AG Dorf haben in den vergangenen Jahren viele Projekte angepackt, die bis heute nachwirken: darunter der neue Dorfplatz an der Leistlinger Straße und das Mosaik als Fenster zum Dorf. Auch bei den Pflanzentauschbörsen, der langen Kaffeetafel durch den Ort und beim Seifenkistenrennen trafen sich Alt und Jung. „Ein Erfolgsrezept sind offenbar unsere Aktionen mit viel Fantasie und Liebe zum Detail und für alle Generationen“, sagt Holznagel.

Wie etwa beim 750-jährigen Bestehen des Ortes 2008. Damals hatten die AG-Mitglieder den Ort Meyenfeld als Dorf der Sonnenblumen, Vogelscheuchen und blauen Fahrräder inszeniert, die Dorfgemeinschaft zeigte sich bei einem historischen Jahrmarkt. Holznagel und Vereinskollegin Susanne Nöhring recherchierten fünf Jahre lang für die 543-Seiten starke Dorfchronik, die mittlerweile in dritter Auflage erschienen ist.

„Die Gemeinschaftsleistung ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagt auch Thimian-Milz. Und zwar – das ist ihr wichtig – aller Meyenfelder Vereine: vom Schützen- über den Sportverein bis zur Feuerwehr. Sie haben sich mittlerweile zur sogenannten Meyenfelder Runde zusammengeschlossen. „Die AG Dorf ist einer von vielen Akteuren“, sagt Heiner Oberheu.

AG Dorf gibt Meyenfeldern eine Stimme

Das Engagement der AG geht weit über die Organisation von Veranstaltungen hinaus. „Wir begleiten aktiv die Entwicklung des Dorfes und den Meyenfeldern eine Stimme“, sagt Thimian-Milz. So hat die Dorf AG mitdiskutiert bei der Planung des sogenannten Meyenfelder Angers zum Neubaugebiet, beim Dorfentwicklungskonzept ISEK und beim Verlauf zur geplanten Stromtrasse Südlink. „Damit bekommt unsere Arbeit politisches Gewicht“, ergänzt die neue Vorsitzende Holznagel.

Das ist auch eine Motivation für Holznagels neue Stellvertreterin Sandy Weber. Die Krankenschwester und Mutter von drei Kindern ist 2007 nach Meyenfeld gezogen. „Ich möchte die künftige Entwicklung des Ortes in den Blick nehmen“, sagt die 40-Jährige. Sie wolle noch mehr junge Menschen im Ort zur Mitarbeit mobilisieren. „In Meyenfeld lässt sich vieles gemeinsam bewegen – und Spaß macht es auch.“

Auch das nächste Gemeinschaftsprojekt wartet schon auf die Mitglieder der AG Dorf: Anfang Juli gestalten die Ehrenamtlichen einen gebrauchten Bauwagen um. Er soll als neuer Treffpunkt dienen, nachdem der bisherige Vereinsraum in der Kita am Dorfplatz wegen neuer Bestimmungen nicht mehr genutzt werden kann.

Kreative Netzwerkerin: Angela Thimian-Milz hat die AG Dorf in Meyenfeld 20 Jahre lang geführt. Quelle: Jutta Grätz

Warum ist es richtig, jetzt aufzuhören? – Nachgefragt bei der scheidenden Vorsitzenden, Angela Thimian-Milz

Was sind die drei erfolgreichsten Projekte der AG Dorf?

Für uns alle sicher die vielen Veranstaltungen zum 750-jährigen Bestehen von Meyenfeld im Jahr 2008 und das große Dorffest dazu. Und auch das Fliesenmosaik am Ortseingang, in Zusammenarbeit mit dem Verein für Werken und Gestalten. Drittens unser Protest gegen die Stromtrasse Südlink. Ursprünglich sollte die Stromautobahn an Meyenfeld entlang verlaufen, als sie noch mittels riesiger Strommasten geplant war. Ich persönlich fand die längste Kaffeetafel durch Meyenfeld am schönsten, die Aktion war für uns alle sehr entspannt.

Warum funktioniert die AG Dorf so gut?

Wir sind ein Team und arbeiten auch genau so zusammen. Jeder der Ehrenamtlichen bringt seine Stärken ein: ob Kreativität, ein großes Netzwerk oder Organisationstalent. Viele von uns haben enge Verbindungen zu Meyenfeld, sind hier aufgewachsen oder wohnen schon lange hier. Damit haben wir einen genauen Blick auf den Stadtteil, seine Historie und auch künftige Entwicklung, sowie auf Natur und Infrastruktur. Ein Erfolgsrezept ist offenbar die Beteiligung vieler. Und Aufgaben zu delegieren – man muss auch Verantwortung abgeben können.

Warum ist für Sie jetzt der richtige Zeitpunkt zum Aufhören?

Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, auch junge Menschen mit einzubinden in diese Arbeitsgemeinschaft. Gerade junge Familien mit Kita- und Schulkindern haben wieder einen ganz anderen, auch neuen Blick auf die Dorfentwicklung. Und Sandy Weber hatte sich bereit erklärt, sich bei uns zu engagieren. Ein Glücksfall. Ich selbst bin ja auch nicht ganz weg und engagiere mich weiter - unter anderem in der Bürgerinitiative Garbsen gegen Südlink und bei Omas gegen Rechts.

