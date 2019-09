Garbsen/Hannover

Unter dem Motto „Hannover lahmlegen“ haben sich in der vergangenen Woche mehr als 30.000 Menschen aus Hannover und der Region am globalen Streik der Fridays-for-Future-Bewegung beteiligt. Wie es sich anfühlt, Teil des bisher größten Klimastreiks zu sein, hat die 22-jährige Studentin Rhea Eckstein aus Garbsen miterlebt.

Warum hast du dich der Fridays-for-Future-Demonstration in Hannover angeschlossen?

Es geht darum, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die bestehende Klimakrise zu lenken und Sensibilität und Bewusstsein für „ Mitweltschutz“ zu erreichen. Und natürlich auch, weil es eine riesige Freude macht, Teil dieser Bewegung zu sein, die Veränderungen fordert.

Was genau meinst du mit „ Mitweltschutz“?

„ Mitweltschutz“ ist ein neues, aufkommendes Wort, und das sage ich ganz bewusst anstatt von Umweltschutz. Ähnlich wie Mitbewohner: Wir leben auf dieser Welt und sind damit quasi in einer Lebensgemeinschaft mit ihr.

Du hattest dir ein Pappschild vorbereitet, auf dem steht „Oh the weather outside is frightful (durchgestrichen) moderate“. Was willst du damit ausdrücken?

Das ist eine Anspielung auf das bekannte Weihnachtslied „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ von Frank Sinatra. Er besingt die behagliche Gemütlichkeit drinnen vor dem warmen Feuer, wenn es im Winter beginnt draußen kalt zu werden und zu schneien.

Wenn sich an dem jetzigen Klimakurs nicht bald etwas drastisch ändert, dann wird das Wetter im Winter nicht mehr wie in Sinatras Song „frightful“, also schrecklich kalt sein, sondern eben nur noch moderate („mäßig“).

Das war Rheas Plakat für die Demonstration. Es soll aussagen, dass das Wetter im Winter ohne eine bessere Klimapolitik nicht mehr „schrecklich“ und „kalt“ sein wird, sondern eben nur noch „moderate“ („mäßig“). Quelle: Rhea Eckstein

Es war deine zweite Demonstration für den Klimaschutz. Was war bei diesem globalen Streik anders?

Jetzt, am 20. September, waren bei Weitem mehr Demonstrierende auf den Straßen als bei der letzten Demo, das war wirklich beeindruckend und berührend.

Die Bewegung wurde am Anfang viel belächelt. Hast du am Freitag das Gefühl bekommen, dass sie mittlerweile ernst genommen wird?

Ja, ich denke allein durch die schiere Masse an Menschen, die auf die Straße gegangen sind, wurde ein Statement gesetzt, das nicht mehr belächelt werden kann. Vor allem, da sich am Freitag sogar viele Geschäfte und Büros mit der Bewegung solidarisiert haben, indem sie geschlossen hatten, damit ihre Mitarbeitenden sich uns anschließen konnten.

Was tust du im Alltag, um dich klimabewusst zu verhalten?

Ich ernähre mich vegetarisch und fahre fast nur Fahrrad. Ich kaufe so oft es geht saisonales und regionales Gemüse und Obst auf dem Wochenmarkt und shoppe – mit sehr wenigen Ausnahmen – nur noch Second-Hand-Mode. Außerdem nutze ich in allen Lebensbereichen so wenig Einwegprodukte wie möglich.

Natürlich ist da immer noch sehr viel Platz nach oben, und ich bin auch bei Weitem noch nicht so konsequent wie einige Freunde von mir, die zum Beispiel gar nicht mehr fliegen, nur noch unverpackt einkaufen und sich ausschließlich vegan ernähren.

Von Ann-Christin Weber