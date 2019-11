Osterwald

In der Halle des Reit- und Fahrvereins (RFV) St. Georg in Osterwald herrscht derzeit viel Betrieb. Es sind aber ausnahmsweise keine Pferde, die dort Staub aufwirbeln, sondern große Baumaschinen. Denn der Verein lässt derzeit den Hallenboden austauschen. „Der alte war schon einige Jahre alt und abgenutzt“, sagt Geschäftsführer Peter Seul.

Geschäftsführer Peter Seul Reitlehrerin Jutta Mangels hoffen auf Zuschüsse des Ortsrats Osterwald für den neuen Boden der Reithalle. Quelle: Gerko Naumann

Ursache für den Verschleiß seien nicht zuletzt die Hinterlassenschaften der Tiere, also die sogenannten Pferdeäpfel. „Durch das ständige Wegschaufeln hat die Tragschicht so stark gelitten, dass es für Reiter und Pferd gefährlich wurde“, sagt Seul. Deshalb hat der Verein entschieden, einen neuen Boden zu kaufen, der immerhin rund 11.300 Euro kostet.

Verein sammelt Geld beim Familientag

Da der relativ kleine Verein mit rund 300 Mitgliedern (98 Prozent Frauen) aber nicht über genügend eigene Mittel verfügt, musste der Vorstand kreativ werden. Zunächst schrieb Seul alle Mitglieder an und bat um Spenden – mit überschaubarem Erfolg. Deutlich besser lief es Mitte September bei Familientag auf dem Gelände des RFV. „Wir haben Ponyreiten und Kutschfahrten um die Halle angeboten, für je einen Euro“, sagt der Geschäftsführer. Dabei und bei einem Sponsorenlauf, bei dem 43 Kinder mitgemacht haben, kamen insgesamt rund 6000 Euro zusammen.

Nun hofft Seul, dass sich auch der Ortsrat Osterwald mit seinen Mitteln an den Kosten beteiligt. Seul hat mit Ortsbürgermeister Rolf-Günther Traenapp gesprochen und ihn um Hilfe gebeten. Traenapp hat angekündigt, das Thema bei der nächsten Sitzung des Gremiums auf die Tagesordnung zu setzen. Diese ist für Mittwoch, 13. November, vorgesehen und beginnt um 20 Uhr im Hotel Körber, Hauptstraße 182.

Belag soll zehn Jahre lang halten

Bis dahin soll der neue Sand in der Reithalle bereits fertig verlegt sein. Dafür hat der RFV ein Unternehmen aus Holdorf im Landkreis Vechta engagiert. In dessen Auftrag ist Philipp Reuter nach Osterwald gekommen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Marco Danlowski verteilt er in der Halle mit einem Radlader den sogenannten Grünen Sand. Der verdankt seinen Namen nicht etwa seiner Farbe, sondern seiner Zusammensetzung, erklärt Reuter: „Darin sind nur natürliche Stoffe enthalten.“ Außerdem sei der neue Belag rutschfest und federt die Bewegungen der Pferde ab. Bei guter Pflege soll er bis zu zehn Jahre lang halten.

Mit schwerem Gerät bringen Mitarbeiter eines Unternehmens aus Holdorf den Sand in die Reithalle in Osterwald. Quelle: Gerko Naumann

Für den Reitverein stehen allerdings schon in absehbarer Zeit weitere teure Projekte an, sagt Seul. Im nächsten Jahr soll die Regenwasserkanalisation auf dem Vereinsgelände erneuert werden. „Und auch unser Außengelände müsste dringend mal gemacht werden“, sagt der Geschäftsführer.

Weitere Informationen über den Reit- und Fahrverein St. Georg finden Interessierte im Internet auf der Seite www.reitverein-osterwald.de.

Von Gerko Naumann