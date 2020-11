Auf der Horst

Dennis Kortschakowski sieht den Verstoß der drei Schüler auf ihren Fahrrädern schon von Weitem. Auf dem Parkplatz zwischen dem Planetencenter und dem S-Bahn-Endpunkt stellt sich der Polizist den Jungen in den Weg. Nur einer der drei trägt eine Maske. Freundlich, aber bestimmt klärt der Kontaktbeamte die Jugendlichen auf, dass die Maskenpflicht mittlerweile auf dem gesamten Gelände rund um das Einkaufszentrum gilt – und eben auch auf dem Fahrrad. „Ihr kennt das doch aus der Schule. Dann vergesst es bitte nicht“, gibt er den Jungen mit auf den Weg. Die folgen seinen Anweisungen ohne zu diskutieren.

Die Kontaktbeamten Dennis Kortschakowski und Annemarie Blume kontrollieren die Maskenpflicht am Planetencenter. Quelle: Gerko Naumann

Diskussionen erleben Kortschakowski und seine Kollegin Annemarie Blume in Garbsen bei diesem Thema derzeit grundsätzlich nicht mehr oft. Die Kontaktbeamten sind fast täglich auf öffentlichen Plätzen in der Stadt unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Sie ermahnen und erinnern Maskenmuffel und leiten bei wiederholten Verstößen oder bei Verweigerern ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, für das die Region Hannover zuständig ist. Das passiert aber nur selten, sagt Kortschakowski: „Aus dem Bauch heraus würde ich mal schätzen, dass sich mehr als 99 Prozent der Leute korrekt verhalten“, sagt er.

Offenbar haben spätestens die stark steigenden Zahlen bei den Corona-Infektionen dazu geführt, dass sich fast alle Menschen an die Vorgaben halten. Aus seiner Sicht ist es ohnehin nur eine sehr kleine, aber eben laute Minderheit, die sich gegen die Maskenpflicht als Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie wehrt und sich etwa zu großen Demonstrationen wie zuletzt in Leipzig trifft, sagt der Kontaktbeamte.

Kunden sind dankbar für Hinweise der Polizei

Die wenigen Kunden, die an diesem Mittwochnachmittag am Planetencenter meist versehentlich gegen die Maskenpflicht verstoßen, gehören offensichtlich nicht dazu. Fast alle zeigen sich einsichtig, einige sind geradezu dankbar über die freundliche Ermahnung der Polizisten. So etwa ein junger Mann, der seine Maske zum Rauchen abgenommen hat. „Das dürfen sie nur noch im Sitzen“, sagt Blume – das Gleiche gelte fürs Essen und Trinken. Der Angesprochene nimmt das freundlich nickend zur Kenntnis und sucht sich die nächstbeste Bank.

Die Polizei kontrolliert regelmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht am Planetencenter in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Trotz der eher positiven Erfahrungen seien die regelmäßigen Kontrollen weiterhin notwendig, findet Blume. Das liege schon daran, dass sich der Inhalt der geltenden Verordnungen regelmäßig ändert. Deshalb sei es für die Bürger kaum möglich, immer auf dem Laufenden zu sein. Wie zum Beweis haben sich die Vorschriften wenige Stunden nach dem Einsatz geändert. Die Maskenpflicht gilt vorübergehend nicht mehr in Einkaufsstraßen, Ladengebieten und Einkaufszentren in der Region Hannover – weil die Behörde die Vorschrift nach einem Gerichtsurteil bis Montag präzisieren will.

Maskenpflicht gilt an Haltestellen

Nach wie vor gilt die Maskenpflicht dagegen an Haltestellen. An der am Planetenring treffen die Beamten auf eine Dame, die aus einem guten Grund keinen Mund-Nase-Schutz trägt. Sie kramt ein ärztliches Attest aus der Jackentasche und reicht es Blume. „Ich bin erst vor wenigen Minuten von ihren Kollegen kontrolliert worden“, sagt sie. Das sei durchaus möglich, bestätigt Kortschakowski. Derzeit sind Einheiten der Polizei aus Hannover in der gesamten Region unterwegs, um die Beamten der jeweiligen Wachen vor Ort zu unterstützen. Auch Mitarbeiter des Fachbereichs Ordnung aus dem Rathaus sind auf den Straßen und Plätzen in Garbsen unterwegs.

Aber gehören solche Einsätze überhaupt zum Aufgabenbereich der Polizisten? Oder besteht die Gefahr, dass andere wichtige Dinge auf der Strecke bleiben? Das sieht Kortschakowski nicht so. Als Kontaktbeamter sei es ohnehin sein Job, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. „Das ist wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen natürlich schwieriger geworden. Veranstaltungen in Schulen oder bei Seniorentreffen fallen ohnehin gerade weg“, sagt er und wirft einen strengen Blick in Richtung eines jungen Mannes, der sofort versteht und die Maske aus der Hosentasche zieht. Manchmal reicht eben schon der Anblick der Uniform.

„Ich trage die Maske aus Überzeugung": Erkan Dindar beim Einkaufen am Planetencenter mit seiner Tochter. Quelle: Gerko Naumann

Gäbe es nur Menschen wie Erkan Dindar, wären Kontrollen an und in den Einkaufszentren wohl überflüssig. „Ich setze die Maske aus Überzeugung auf, um andere zu schützen“, sagt er, während er seine kleine Tochter in den Einkaufswagen hebt. Das Einzige, was ihn daran wirklich gestört hat, war das ständige Beschlagen der Brille. Aber auch dieses Problem ist gelöst: „Ich trage einfach Kontaktlinsen.“

Von Gerko Naumann