Felix Maier schließt den Proberaum der Big Band Berenbostel auf. Es riecht ein wenig muffig. Auf dem Deckel des Klaviers hat sich schon eine leichte Staubschicht gebildet. Kein Wunder, zum Proben haben sich die Musiker Anfang März zum letzten Mal in der ehemaligen Sporthalle getroffen. Dann kam die Corona-Krise und mit ihr das Kontaktverbot.

Der Proberaum der Big Band Berenbostel befindet sich in einer ehemaligen Gymnastikhalle. Quelle: Gerko Naumann

Darunter leiden die Schüler und Maier. Er arbeitet als Musik- und Englischlehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium und hat die Leitung der erfolgreichen und häufig ausgezeichneten Big Band im Sommer 2019 von Bodo Schmidt übernommen. „Es fällt mir immer noch schwer, zu akzeptieren, dass wir nicht proben dürfen. 25 Jahre lang hat niemand an diesem Termin gerüttelt: Montags um 19 Uhr hat die Big Band geprobt. Diese Tradition ist jetzt unterbrochen.“

Musiker vermissen die Konzerte

Die Proben seien für die jungen Musiker viel mehr als einmal pro Woche gemeinsam auf ihren jeweiligen Instrumenten zu üben, sagt Maier. Sie sind auch lieb gewonnene Treffen von Gleichgesinnten und Freunden. Und natürlich nicht zuletzt Vorbereitung auf die Konzerte, die derzeit ebenfalls allesamt ausfallen. „Das sind Momente, die wir ganz schlimm vermissen“, sagt Maier. Die Nähe der Musiker untereinander auf der Bühne und zum Publikum davor – all das passt nicht zu den Abstandsregeln während der Pandemie. Aber genau da will Maier wieder hin, denn: „Da entstehen Gefühle, die im Moment einfach nicht mehr da sind.“

Schon seit Beginn der unfreiwilligen Corona-Pause macht sich Maier deshalb Gedanken, wie er seine Schüler bei Laune halten kann. Privat hatte er bereits früh mit seiner Familie Videos beim gemeinsamen Musizieren auf dem Balkon gedreht. Diese Idee überträgt er nun auch auf die Big Band. Entstanden sind mittlerweile zwei aufwendig produzierte Kurzfilme, bei denen Profimusiker und ein Neuntklässler mitgeholfen haben.

Für die Videos haben sich die Instrumentalisten und Sängerinnen selbst mit dem Handy gefilmt. Diese Sequenzen und die einzelnen Tonspuren hat Maier dann zusammengeführt. Dafür und für das Schneiden und Bearbeiten der Videos hat er einige Nachtschichten eingelegt. Aber die Mühe hat sich gelohnt: „Auf diese Weise senden wir ein Lebenszeichen an die Leute, die sonst bis zu zehnmal pro Jahr zu unseren Konzerten gekommen sind“, sagt Maier. „So können wir zumindest das Gefühl vermitteln, dass wir zusammen sind.“

Proben bleiben weiter verboten

Die gemeinsamen Momente im Proberaum und auf der Bühne könnten aber auch solche gut gemeinten und gemachten Projekte nicht ersetzen, sagt Maier. Deshalb hat er sich über den offiziellen Dienstweg dafür eingesetzt, dass die Big Band wieder proben darf. Vorbild waren die Musikschulen, die mit genügend Abstand zumindest in kleinen Gruppen unterrichten dürfen. Das wollte Maier für die Big Band auch möglich machen.

In der 25-jährigen Geschichte der Big Band Berenbostel haben sich bergeweise Noten angesammelt. Quelle: Gerko Naumann

Deshalb versuchte er es mit einem Antrag, der sogar bis ins niedersächsische Kultusministerium gelangte. Dessen Antwort lautete kurz und bündig zusammengefast: Der Wunsch klingt plausibel, aber das geht nicht. „Wir haben Verständnis für diese Entscheidung und halten uns selbstverständlich daran. Aber die Enttäuschung ist schon groß“, sagt Maier.

Reise nach Kanada ist geplant

In seinem Tatendrang lässt sich der dreifache Vater von diesem Rückschlag so schnell allerdings nicht bremsen. Für die Zukunft der Big Band Berenbostel hat er gerade nach den jüngsten digitalen Fortschritten große Pläne. „Ich möchte ein großes Videoprojekt machen, im Freien und mit der ganzen Band zusammen“, kündigt Maier an. Geplant ist außerdem eine Reise nach Kanada nachzuholen, die eigentlich für April geplant war – und aus bekannten Gründen abgesagt wurde.

Im Proberaum der Big Band Berenbostel hängen viele Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann